¿PASE EN PUERTA?

Diputado peronista y una coqueteada con Cambiemos

Aprovechando una entrega de subsidios, el legislador del FPV-PJ, Ricardo Moccero se plegó a una actividad del presidente de la Cámara de Diputados bonaerense, Manuel Mosca y tuvo elogios para Vidal.

El diputado del FPV-PJ, Ricardo Moccero se mostró hoy con el presidente de la Cámara de Diputados bonaerense, Manuel Mosca, y la foto le hacer hacer la película a la política bonaerense que vislumbra un factible pase aunque nada de ello quedó confirmado.Es que Moccero no se privó de coquetear con Cambiemos al elogiar al legislador oficialista y, posteriormente a la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal.En el Centro de Jubilados y Pensionados de San José, localidad de Coronel Suárez, Moccero valoró la visita de Mosca porque "a pesar de que somos de distintas ideas políticas, todos trabajamos por las comunidades. Es muy importante tu visita porque debe ser la primera vez en la vida que un presidente de la Cámara de Diputados está acá".A su turno, Mosca no se ahorró elogios al sostener que “yo soy muy agradecido su apoyo porque cuando hubo un montón de legisladores de la oposición (entre los que enumeró a Moccero) que nos ayudaron a aprobar los presupuestos y ahí se ve el trabajo de los legisladores y la convivencia que significa una manera distinta de hacer política, Ricardo es un legislador que yo respeto mucho”.Si bien, Moccero debe abandonar su banca en diciembre de este año, el presidente de Diputados bonaerense quiso dejar en claro que “Ricardo va a poder contar con nosotros desde la Cámara para aportar nuestro granito de arena”.En este marco, Moccero no quiso desaprovechar la atmósfera que Mosca le dejó picando y no titubeó al elogiar a la mandataria provincial al hablar de los fondos que los municipios reciben: “Todo estos que decidió la gobernadora de que le llegue fondos a los 135 municipios se respetó a rajatabla. A Coronel Suárez le han llegado 100 millones de pesos para el Fondo de Infraestructura y 25 millones de pesos para Seguridad y atrás de esto hay una decisión política de la Gobernadora”