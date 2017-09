LEGISLATIVAS 2017

Cristina con Bayer, Taiana en Alpargatas

La ex presidenta Cristina Fernández se reunió con el historiador Osvaldo Bayer, con la desaparición de Santiago Maldonado como eje. En tanto que Jorge Taiana estuvo en Florencio Varela.

La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y el reconocido escritor e historiador mantuvieron un encuentro en su casa. Durante la charla, "hicieron un repaso sobre sus principales obras, en particular sobre los sucesos de la Patagonia trágica. Dialogaron y compartieron anécdotas sobre el exilio de Bayer en Alemania y también abordaron temas de actualidad como la situación económica del país y la desaparición de Santiago Maldonado", según informaron desde el espacio.Bayer es reconocido internacionalmente por sus obras y en particular por La Patagonia Rebelde, película premiada en reitereradas ocasiones, récord de público y que luego de su exibición fue prohibida, hecho que desencadenó el exilio de la mayoría del elenco y sus autores, entre ellos el propio Osvaldo Bayer.Por su parte, el candidato a Senador por Unidad Ciudadana Jorge Taiana recorrió la planta de la empresa Alpargatas donde se fabrican las zapatillas Topper junto al candidato a diputado provincial Julio Pereyra y el Intendente interino de Florencio Varela Andrés Watson. En el encuentro las autoridades de la empresa contaron las dificultades que atraviesan por la caída de la demanda y la entrada de importaciones."Alpargatas es una empresa histórica para la Argentina que se especializa en dos rubros que son textil y calzado, dos rubros que utilizan mucha mano de obra y un sector industrial que está sometido a las consecuencias negativas de una apertura indiscriminada que permite el ingreso no solo de calzado, sino de telas y de confecciones terminadas lo cual afecta las posibilidades de venta, con una demanda deprimida y caídas importantes a partir de la recesión que desató las políticas del gobierno del año pasado. Están en una situación complicada y por eso vinimos a ponernos a disposición y a para ayudarlos a mejorar la situación porque se trata de la producción nacional, se trata de una empresa de gran trayectoria que tiene productos de gran valor en el mercado y tenemos que evitar que sean afectadas de manera negativa por la apertura y dumping", describió Taiana luego de la recorrida por la planta junto al Gerente General y el Director Industrial de la empresa.Al tiempo que señaló: "Desde Unidad Ciudadana creemos que no hay país sustentable sin desarrollo de la industria y sin un fuerte tejido social. El rubro textil y calzado es donde menos ha entrado la automatización por razones de calidad y de fineza del producto y por eso es muy importante cuidar los puestos de trabajo en un mundo donde las máquinas remplazan mucho al humano. Tenemos que cuidar el desarrollo de una empresa con mucha mano de obra e historia".Finalmente el ex Canciller, consideró que "la caída de la actividad económica, más la apertura comercial y la suba de los servicios hacen que haya mucha preocupación en los empresarios por la continuidad de las fuentes de trabajo. Si alpargatas tiene dificultades para producir, más lo tienen las empresas más pequeñas que tienen menos espalda para soportar la crisis. Los empresarios viven con incertidumbre por no poder cuidar el trabajo".