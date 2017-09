REGRESO

Mapa del timbreo: el nuevo despliegue de Cambiemos después de las Primarias

A pesar del “100 por ciento gestión”, este sábado, desde las 10 de la mañana, los dirigentes del oficialismo bonaerense y nacional volverán a las calles para visitar a los vecinos. Los funcionarios que participarán, distrito por distrito

Este sábado, por disposición del comando de campaña nacional de Cambiemos, los dirigentes del oficialismo volverán a salir a las calles para tocarle el timbre a los vecinos. De esa manera, la suspensión de los timbreos que había dispuesto el gobierno bonaerense quedará de lado.Vale recordar que a los pocos días de las PASO, y tal como informó La Tecla.info, según detallaron fuentes de calle seis, en el camino para quedarse con el puesto de segundo senador se realizó una modificación en la estrategia electoral que contenía la suspensión de los timbreos.Es que, en Provincia apostarán a que la gestión y los actos de gobierno sean los que inclinen la balanza para Cambiemos. Así las cosas, la obra pública mantendrá su rol central, pero a ella se le sumarán las diferentes actividades de gestión y anuncios para que la marca “Cambiemos” crezca en octubre.La prioridad para la gestión sería la punta de lanza y por ello se suspendieron los timbreos durante casi dos meses. La típica medida del equipo del PRO que llevó a su alianza con al UCR, la CC-ARI y el Fe salió de la agenda por los cuestionamientos por las caminatas y la falta de gestión fueron una de las cuestiones por las que por el momento se han suspendidos.Vale recordar que, al inicio del año, la propia María Eugenia Vidal le había exigido a todo su equipo bonaerense que sábado por medio recorran los distritos de la Provincia y toquen los timbres de los vecinos.Así las cosas, este sábado los dirigentes de Cambiemos retomarán el contacto con los vecinos con el regreso de los timbreos. Quiénes estarán presentes, distrito por distrito:*La MatanzaEl municipio con mayor cantidad de electores de la Provincia recibirá a Alejandro Finocchiaro, ministro de Educación de la Nación, acompañado por el candidato a legislador Hernán Berisso. A nivel local, Miguel Saredi será la figura oficialista.*Lomas de ZamoraEl territorio de Martín Insaurralde contará este fin de semana con el ministro de Educación bonaerense, Gabriel Sánchez Zinny y con la legisladora María Elena Torresi. El candidato local del oficialismo es Gabriel Mércuri.*Almirante BrownEl distrito comandado por Mariano Cascallares tendrá en sus calles al ministro de Salud de la Nación, Jorge Lemus, y a la número uno de la nómina de Diputados nacionales por la Provincia, Graciela Ocaña. A nivel local, el ex titular de PAMI, Carlos Regazzoni, dirige la batuta.*MerloAl distrito de Gustavo Menéndez irán los candidatos Esteban Bullrich y Aldana Ahumada. En la pelea por el Concejo Deliberante, encabeza David Zencich.*General San MartínEl municipio comandado por el randazzismo contará este fin de semana con el mismo equipo que en los anteriores timbreos: el ministro de Desarrollo Social bonaerense, Santiago López Medrano y los legisladores Walter Carusso, Daniel Ivoskus y Silvia Lospenatto. Ramiro López es el candidato local.*MorenoAl municipio liderado por Walter Festa arribará el ministro de Medios y Contenidos Públicos de la Nación, Hernán Lombardi, junto al ministro de Gobierno bonaerense, Joaquín de la Torre. A nivel distrital, estará Claudia Assef.*Florencio VarelaEn los pagos de Julio Pereyra, la recorrida estará a cargo del ministro de Cultura de la Nación, Pablo Avelluto, y del joven funcionario Pablo Alaniz.*AvellanedaEn un distrito ultra K, los timbreadores serán el ministro nacional de Economía, Nicolás Dujovne, y el local Sebastián Vinagre.*TigreEl municipio comandado por el Frente Renovador recibirá la visita del integrante del gabinete nacional Jorge Triarca, que timbreará en los pagos de Massa con el legislador Eduardo Amadeo, los candidatos Guillermo Montenegro y Martín Medina, y el actor y primer candidato a concejal, Segundo Cernadas.*BerazateguiEn el territorio de Patricio Mussi estarán el secretario General de la Provincia de Buenos Aires, Fabián Perechodnik, el legislador Mario Giacobbe y el candidato local Gabriel Kunz.*Malvinas ArgentinasEl municipio dirigido históricamente por Jesús Cariglino, hoy a cargo del intendente del PJ Leonardo Nardini, contará con la visita de Andrés Ibarra, ministro de Modernización, y del legislador Hugo Oroño. El candidato local, ganador de la interna de Cambiemos, es Maxi Cariglino.*Esteban EcheverríaEl ministro de Infraestructura bonaerense, Roberto Gigante, será el funcionario que recorrerá nuevamente la comuna conversando con los vecinos. En tanto, los acompañará el referente distrital, quien además es candidato, el Subsecretario de Vivienda, Evert Van Tooren.*José C. PazEl partido a cargo de Mario Ishii será visitado por el jefe de Gabinete de la Provincia, Federico Salvai, la candidata a legisladora Daniela Reich, y el candidato al Deliberante local Ezequiel Pazos.*EscobarEl municipio conducido por Ariel Sujarchuk contará con una fuerte presencia del oficialismo, con la ministra nacional de Desarrollo Social, Carolina Stanley; el ministro de Justicia bonaerense, Gustavo Ferrari; y los senadores Roberto Costa y Malena Baro. A nivel local, Leandro Costa encabeza la lista.*HurlinghamEl partido comandado por Juan Zabaleta tendrá en sus calles al legislador Eduardo Barragán, al dirigente social y candidato al Congreso Toty Flores, y al local Lucas Delfino.*ItuzaingóEl municipio a cargo de Alberto Descalzo será recorrido por el ministro de Producción nacional, Francisco Cabrera, el candidato a legislador Ezequiel Fernández Langan, y Gabriel Pozzuto, el número uno de la nómina para el HCD.*San FernandoEl distrito massista recibirá al jefe de Gabinete Marcos Peña, al ministro bonaerense de Economía, Hernán Lacunza, y al primer candidato a concejal y Subsecretario de Gobierno y Asuntos Municipales bonaerense, Alex Campbell.*EzeizaEl partido liderado por Alejandro Granados recibiá al titular del IPS, Christian Gribaudo, quien estará acompañado por el candidato local Rubén Barabani.*Presidente PerónEn el terruño de Aníbal Regueiro, la movida quedará en manos del ministro de Agroindustria de la Provincia, Leonardo Sarquís, y del candidato oficialista para el Concejo Guido Giana.*EnsenadaLas tierras del ultrakirchnerista Mario Secco contarán con el equipo de Cultura de la Provincia, la precandidata a legisladora Josefina Mendoza, y el local Gustavo Asnaghi.*La PlataEl territorio oficialista tendrá una fuerte presencia de legisladores de Cambiemos, con Gabriel Monzó, Pilar Ayllón, Yans Orlando, Diego Rovella y Daniel Lipovetzky, que recorrerán el municipio comandado por Julio Garro con la candidata de la octava, Carolina Píparo, y el local Javier Mor Roig.*QuilmesEl municipio oficialista conducido por Martiniano Molina contará con el Vicegobernador, Daniel Salvador, el secretario de Medios bonaerense, Mariano Mohadeb, el legislador Fernando Pérez, y el candidato local, Guillermo Galetto.*LanúsEl titular de Salud bonaerense, Andrés Scarsi, la legisladora Lorena Petrovich y la local Vanina Quindimil, nieta del histórico ex intendente, estarán al frente de la tocada de timbre a los vecinos.*Tres de FebreroEl ministro de Justicia de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Germán Garavano, y el local Hernán Carlos Lorenzo recorrerán el distrito.*San IsidroEl ministro de Trabajo de la Provincia, Marcelo Villegas, acompañará al candidato local del oficialismo, Andrés Rolón.*Vicente LópezEl Canciller Jorge Faurie, el ministro de Finanzas, Luis Caputo, y los legisladores Verónica Barbieri, César Ángel Torres y Soledad Martínez, serán los oficialistas que acompañarán a los candidatos Gabino Tapia para la legislatura y Soledad Martínez para el Deliberante local.*San MiguelEl jefe de Gabinete Marcos Peña hará doble recorrida y también estará presente en San Miguel, nuevamente acompañado por la legisladora María José Tedeschi. A nivel local, Pablo María de la Torre lidera la nómina.*PilarEl secretario de Legal y Técnica de la Nación, Pablo Clusellas, timbreará en Pilar junto a su par bonaerense, María Fernanda Inza, y las candidatas Maria Campagnoli para la legislatura, y Jésica Bortule para el Concejo.*BerissoEl ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación bonaerense, Jorge Elustondo, acompañará al local Leandro Nedela en las tierras del intendente oficialista Jorge Nedela.*ZárateJavier Tizado, ministro de Producción bonaerense, recorrerá la tierra de Cáffaro junto con la legisladora Sandra París y el local Julián Guelvenzú.