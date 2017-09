DEFINICIONES

Ministro de Macri sobre Cristina: "Hay cosas que siempre le voy a agradecer y otras que no le voy a perdonar”

El ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, Lino Barañao, se refirió a su etapa como funcionario kirchnerista y se mostró ambivalente con la iamgen de la expresidenta. Además, habló al conflicto con los becarios del CONICET, que anunciaron que la toma será por tiempo indeterminado en reclamo por la reincorporación de 500 trabajadores

Luego de la entrevista que el ex Jefa de Estado mantuvo con el periodista Luis Novaresio, el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación, Lino Barañao, se refirió a Cristina Fernández y señaló que "hay cosas que siempre le voy a agradecer y otras que no le voy a perdonar”.En tanto sobre el gobierno kirchnerista, el ahora funcionario de Cambiemos, apuntó que “hubo oportunidad de hacer grandes cambios y no se llevaron adelante, ella ha tenido un lugar y hay que ver qué rol ocupa en el futuro".En tanto, Barañao criticó algunos aspectos de la gestión que comandó CFK al afirmar que "habría que haber cuidado un poco más la expectativa que se creó en la población”.Pero además, se refirió al conflicto con los becarios del CONICET, que anunciaron que la toma será por tiempo indeterminado en reclamo por la reincorporación de 500 trabajadores y apuntó que "si se levanta la toma no hay ningún problema en continuar el diálogo”“Algunas organizaciones rechazan un acuerdo que los mismos afectados están firmando”, subrayó Barañao al tiempo que recordó que "la mitad de los becarios están aceptando los cargos que les están ofreciendo en universidades y otras instituciones".“En el curso de este mes y el siguiente la totalidad de los becarios en situación de transición (unos 500 investigadores) habrán firmado los nuevos contratos y el conflicto deja de tener sentido”, complementó el funcionario nacional.Por otra parte, defendió la actual gestión nacional en materia de Ciencia y Tecnología: "No fue un cambio de reglas, fue un cambio en la capacidad de admisión de investigadores del CONICET”.Y agregó: “Lo dije en con este Gobierno y cuando asumí con Cristina, si no tengo presupuesto no tiene sentido que siga como Ministro. Es un compromiso básico que hace a la ética de la función pública".