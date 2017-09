INTENDENTES

Confiado en que haya más participación, Salvai llamó a trabajar y tocar más timbre para octubre

El Jefe de Gabinete bonaerense aseguró en el Foro de Intendentes de Cambiemos que el oficialismo sabe que está 20 mil votos abajo. Sin embargo, se mostró confiado en el triunfo porque "el humor social está cada vez mejor".

El Jefe de Gabinete de la Provincia de Buenos Aires, Federico Salvai, aseguró hoy que el eje de la campaña electoral de Cambiemos, con vistas a las elecciones del próximo 22 de octubre, será captar el voto de todos aquellos que no votaron al oficialismo en las PASO.Además, consideró importante "no perder la cercanía que Cambiemos tiene en cada uno de los municipios, que ha sido el mensaje a los intendentes. Seguir tocando timbre, seguir escuchando, como única manera de solucionar los problemas. También contarles a cada uno de los bonaerenses qué es lo que hicimos y qué es lo que vamos a hacer", añadió.Al término del encuentro de los 39 intendentes oficialistas, Salvai comentó a La Tecla que "la expectativa para octubre es buena. Estamos entusiasmados de hacer una buena elección, a pesar de que sabemos que tenemos 20 mil votos abajo. Hay que salir a trabajar, hay que ir a buscar los votos y esperamos un mayor nivel de participación".El funcionario evaluó que "el país está con buenos índices y en las PASO se mostró el fuerte apoyo que tuvo Cambiemos en todo el país, no sólo en la provincia de Buenos Aires, lo que habla de un humor social que está cada vez mejor".En cuanto a la economía y el empleo, sobre todo en el Gran Buenos Aires, Salvai dijo que coincide con Lacunza en cuanto a que la perspectiva es muy buena, asegurando que "el país va a terminar el año creciendo, con una inflación que se está controlando. El año pasado el gran problema era la inflación y el año que viene no vamos a hablar de ella. Tendremos otros problemas que se deberán ir solucionando. Son etapas que hay que ir atravesando".El Foro de Intendentes de Cambiemos, que tuvo lugar en San Isidro, fue encabezado por la gobernadora María Eugenia Vidal, quien abrió el cónclave, para luego tomar la palabra el ministro de Economía bonaerense, Hernán Lacunza.