FORO DE INTENDENTES

Jorge Macri sobre CFK: "Siento que es una persona que niega la realidad"

El jefe comunal de Vicente López dijo que está convencido de que Cristina Fernández de Kirchner "miente" a propósito de la reciente entrevista que concedió.

El Foro de Intendentes de Cambiemos dejó varias consideraciones políticas para todos los actores políticos que estuvieron presentes. Las elecciones fueron el tema principal, pero la entrevista que dio Cristina Fernández de Kirchner este jueves no pasó por alto.En la previa al encuentro, Jorge Macri se tomó unos minutos para hablar con la prensa y cuestionó la actitud de Cristina Fernández de Kirchner y dijo que está convencido de que no "dijo toda la verdad. "Siento que es una persona que niega la realidad. Confronta todo el tiempo, aunque intentaba parecer más educada".Por su parte, el ministro de Economía bonaerense, Hernán Lacunza, comparó la llegada al Gobierno con el presente y fustigó los gobiernos anteriores. "Hemos podido pasar de la Emergencia a la previsibilidad, en orden que los intendentes, los municipios, pueden proyectar hacia delante. Recuerden que cuando empezamos no teníamos dinero para pagar salarios", dijo.En esa línea, Lacunza, aseguró que para los próximos dos años el desafío "es consolidar esa escena, terminar generar reformas, para que el legado de 2019 sea una provincia distinta" a la que encontraron.