FORO DE INTENDENTES

Vidal le pidió a los intendentes "crecer" y no mirar encuestas: "Nos faltan 20.000 votos para ganar"

El encuentro comenzó minutos antes de las 10. Vidal se sentó a la mesa junto a Posse y Jorge Macri. Vidal mimó en el inicio a los mandatarios del interior y dijo que va a inaugurar a fin de mes la cuarta etapa de la obra del Salado, en plena campaña electoral.

La gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, abrió el Foro de Intendentes de Cambiemos, con un pedido especial: juntar 20.000 votos, los necesarios para obtener un triunfo en las elecciones generales de octubre, frente a al nómina encabezada por Cristina Fernández de Kirchner."La única encuesta que vale es la PASO. Y eso significa que nos faltan 20.000 votos para ganar. Ese es nuestro punto de partida y es lo único que vamos a tener en cuenta hasta el día de la elección", les dijo a los alcaldes.Vidal se ubicó en la mesa principal junto al intendente de Vicente López y armador bonarense, Jorge Macri, y al intendente de San Isidro y anfitrión, Gustavo Posse Y, a poca distancia, de Néstor Grindetti, intendente de Lanús, y ex ministro de Hacienda porteño.La mandataria, que se retiró poco antes de las 11, les pidió trabajar más de cara a octubre para llegar al número del triunfo. "Para eso necesitamos que cada uno en sus distritos crezcan. Para acompañar un proceso que se está dando en la mayor parte de la Argentina".En esa línea, consignó que, si bien se discutió al principio la dificultad que representaba conseguir apoyos frente a las decisiones "difíciles y necesarias" que tomó el Gobierno nacional, el resultado de las PASO mostró el respaldo a Cambiemos. "La mayor parte del país está acompañando esas decisiones, aun cuando fue difícil. La mayor parte de la Argentina está acompañando el cambio y nos faltan 20.000 votos para ser parte de esa mayoría".En el inicio del encuentro, tuvo palabras de reconocimiento para los intendentes del interior, especialmente a aquellos que afrontan las consecuencias de las inundaciones, y les agradeció por su compromiso, pese a todo, para la campaña electoral."Una palabra de reconocimiento múltiple. Primero, porque ustedes han estado allí. Cuando decimos que gobernar es hacer y estar, han estado ahí", les dijo Vidal tanto para quienes padecieron el problema como para quienes aún lo viven. ""Y un reconocimiento mayor porque en muchas de sus ciudades, cuando estuvieron meses y meses, rodeadas por agua, consiguieron en el apoyo de la gente en las PASO y eso habla de una tarea de mucho compromiso de cada uno de ustedes", enfatizó la mandataria."En esto no están solos. Tanto el presidente como yo, y todos nuestros equipos, estamos comprometidos con este tema", dijo Vidal, quien aseguró que antes de fin de mes se va a empezar con el primer tramo de la cuarta etapa de la obra del Río Salado. "No lo hicimos antes por las inundaciones", aseveró y anunció la visita de Macri.Luego de brindar su discurso, la mandataria bonaerense dejó a su equipo para repasar las diferentes líneas de la actual gestión bonaerense. El ministro de Economía tomó su lugar y señaló que "la inflación baja y el empleo crece". "Hoy la prioridad es ganar la elección", sostuvo.LineamientosVale destacar que, generalmente, el Foro se dividen en dos tramos con almuerzo de por medio. El motivo del cambio en la estructura, sería la cita vespertina de los candidatos de Cambiemos de todo el país en Parque Norte, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para delinear el tramo final de la campaña electoral.La ausencia de Vidal, había sido uno de los puntos criticados en el Foro realizado en San Pedro en Abril. Tal como informó este medio en ese momento, los alcaldes del interior reprocharon la falta de comunicación directa con la Gobernadora y fue Jorge Macri, alcalde de Vicente López, quien salió en defensa de Vidal para calmar los ánimos de sus pares.