PLENARIO

A pesar de los pases, el Evita le hace el aguante a Randazzo: "No más fugas con Taiana"

Mas allá que son muchos los que se bajan en la recta final, el Movimiento Evita de la provincia de Buenos Aires ratificará hoy el acompañamiento a la candidatura a senador nacional de Florencio Randazzo. Y ahí estará el chivilcoyano, que será el principal orador.

La cita es en el microestadio de Argentinos Juniors, donde se llevará a cabo el planeario del espacio que lidera el diputado provincial Fernando "Chino" Navarro. Uno de los grandes objetivos del encuentro que servirá como lanzamiento de campaña es evitar más fugas a Unidad Ciudadana.De esta manera, bajo el lema “Construyendo el sueño de los trabajadores”, el Movimiento Evita celebrará su primer plenario tras las PASO, y ratificará la “estrategia político electoral” definida a principios de año, a través de la cual selló su alianza con Randazzo.“Frente a una nueva embestida neoliberal que vuelve a poner en práctica políticas de ajuste, flexibilización laboral y hambre en la Argentina y en toda la región, es necesario avanzar en la consolidación de una fuerza social y política que permita la construcción de un modelo de país que garantice Tierra, Techo y Trabajo para todos los argentinos”, dice la invitación al evento.Vale recordar que movilizados por la carta abierta de Cristina, candidatos de Cumplir de Lomas, los pagos de Navarro, anunciaron que renuncian a la lista y llamaron a votar a Unidad Ciudadana en vista a las elecciones de octubre.Convencidos que Unidad Ciudadana es el único espacio con capacidad de poner un freno a las políticas de ajuste de Cambiemos, los ex candidatos Juan Carlos Borelli, Juan Carlos Cejas, Yanina Vildoza y Miguel Ángel Zito oficializaron hoy su apoyo a Cristina, Insaurralde y Viñuales, donde expresaron la necesidad de construir la unidad de “la mayor parte posible de las voluntades que se reconocen en la oposición”, para ser claros y contundentes a la hora de frenar el ajuste."No son tiempos de personalismos ni de especulaciones. Hoy lo más importante es frenar al gobierno. El tiempo demostró que la estrategia de Randazzo no fue la acertada, pero no estamos para buscar responsables, ni para aferrarnos a la propia. El peronismo se tiene que unir y en Lomas de Zamora lo vamos a hacer con Martín”, afirmaron."Los trabajadores estamos sufriendo muchísimo los despidos, el parate económico y las importaciones. Los salarios cada vez alcanzan menos y encima el Gobierno nos da la espalda porque escucha sólo a los empresarios", consideró Juan Carlos Borelli.