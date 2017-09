ESCENARIOS

La intromisión de Insaurralde en la Sexta, picó al peronismo del interior que ve un “caballo de Troya”

El intendente del Conurbano busca ampliar su influencia tierras adentro de la Provincia, pero su desembarco siembra sospechas y alienta teorías de conspiración en otros referentes del PJ con poder territorial, que ven en la jugada una traición encubierta a CFK. “La van a acompañar hasta después de octubre y luego le van a soltar la mano para arrimar un grupo de intendentes cercano a Cambiemos”, le aseguró a La Tecla una fuente de la región. Los ministros que estarían detrás de la jugada.

Suspicacias y política son dos términos que van de la mano. Días atrás, Martín Insaurralde se mostró con jefes comunales de la Sexta sección electoral y otros candidatos “sin tierra” pero la aparición del intendente de Lomas de Zamora, lejos de unificar voluntades, dividió al peronismo del interior.El encuentro que fue vendido como un acercamiento de Insaurralde en nombre de Cristina para tantear el terreno en los pagos chicos, en clave política, tuve otra lectura: fue la consolidación de la ruptura definitiva de lo que se conoció como el “Grupo de los 8”, un armado pejotista de la Sexta que nucleó a jefes comunales entre los que se pueden nombrar a Néstor Álvarez (Guaminí); Hugo Corvatta (Saavedra); Marcos Fernández (Monte Hermoso); Marcelo Santillán (Gonzales Chaves); Julio Marini (Benito Juárez); Roberto Álvarez (Tres Lomas); Alfredo Fisher (Laprida); Jorge Cortés (Hipólito Yrigoyen) y Hernán Rallinqueo (25 de Mayo).Con el tablero peronista en constante fluctuación, parte de los intendentes vaciaron el encuentro y evitaron, siquiera, enviar emisarios. El motivo responde a una sospecha: la lectura de que detrás del acercamiento de Insaurralde a esas latitudes se construye un caballo de Troya. En limpio, un nuevo armado peronista en la Provincia que “acompañará” a CFK hasta el 23 de octubre pero que con el resultado puesto, oficiará como una garantía de gobernabilidad y un espacio de influencia cercano al gobierno bonaerense.Un detalle en un dato confirma que existió “vaciamiento” por parte de un sector de jefes comunales peronistas. En aquella oportunidad, La Tecla dialogó con Insaurralde quien había afirmado que en ese encuentro estuvieron presentes referentes de 16 municipios de esa región pero en la gacetilla oficial engrosaron ese número a 22 ciudades. Pero ni Marcelo Santillán, ni Julio Marini, ni Alfredo Fisher, mandaron representantes.Según las sospechas, detrás de la jugada por el lado del oficialismo se encuentran dos espadas que suelen tejer por lo bajo. La primera de ellas el ministro de Gobierno, Joaquín de la Torre. La segunda, el Jefe de Gabinete de Vidal, Federico Salvai.Cabe destacar que ambos ya tienen un antecedente en torno al acercamiento de influencias cuando ensayaron un grupo de dirigentes e intendentes del PJ que iban a jugar en estas elecciones como una especie de colectora peronista de Cambiemos y entre los que se pueden enumerar al intendente de José C. Paz, Mario Ishii; el ex mandamás de Malvinas Argentinas, Jesús Cariglino; el ex jefe comunal de Pilar, Humberto Zúccaro; y el ex alcalde de San Miguel, el "carapintada" Aldo Rico.Pero la jugada que ven como un plan B de Insaurralde también tiene su conecta a nivel nacional. Como si fuera una especie de autopista, la geopolítica de la rosca argentina, ubica al dirigente peronista de Santa Fe y exintendente de Rafaela, Omar Perotti, y al gobernador salteño, Juan Manuel Urtubey, como dos alfiles necesarios de esta construcción.Un armador de la Sexta sección le confió a La Tecla que lo que les hizo ruido a los intendentes de esa región fue le hecho de que Insaurralde se acercara a Saavedra. “No entienden porqué un grupo de alcaldes peronistas que venían trabajando desde hace tiempo permitieron capitalizar políticamente el encuentro a un intendente del Conurbano”, afirmó.Otro dato que da cuenta de la movida fue la ausencia en ese encuentro y por un olvido adrede de Carlos Julio “Cuto” Moreno, el primer candidato a diputado provincial para la Sexta que fue puesto como cabeza de lista por orden expresa de Cristina Fernández de Kirchner.