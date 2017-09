ENTREVISTA

Cristina: "En mi gobierno había tanta libertad que me podían decir yegua, puta y montonera"

Previo a la campaña para octubre, la expresidenta dialoga con el periodista Luis Novaresio. El caso Nisman, las democracias en América Latina y el peronismo entre los temas tocados. De cara al 2019, adelantó que no tendría problemas de excluirse de la escena política si el peronismo tiene algo mejor que ofrecer.

La expresidenta de la Nación dialoga con el periodista Luis Novaresio para el sitio Infobae en la primera entrevista que brinda previo a la campaña de octubre.En ese marco, la ex Jefa de Estado deslizó definiciones sobre el caso Nisman, las democracias en América Latina y la interna del peronismo.Sobre Nisman, consideró: "Cuando fui presidenta y sucedió lo del fiscal Nisman hablé por cadena nacional al país, es impensable que ante un hecho como este un presidente haga silencio, dí mi hipótesis y lo sigo sosteniendo, me parece que no es momento de hacer hipótesis, hay muchas hipótesis pero en este tema hay 4 o 5 hechos que son fundamentales, se conoce cuál es el arma, después se conoce de quién es ese arma y en tercer lugar esa persona tenía cierta vinculación porque tenía una cuenta en el exterior juntos, en aquel momento, hubo una utilización de todo esto para echar sospechas sobre el gobierno de forma muy agresiva".Y agregó: "Es un disparate creer que yo obstruí la escena del crimen, es una acusación sin ningún tipo de fundamento".Sobre la investigación de la AMIA, destacó que "mi gobierno y el de Néstor fuimos los que desclasificamos todos los archivos y creamos una unidad especial de investigación"La exmandataria también respondió preguntas en el marco de la geopolítica latinoamericana cuando le consultaron por Venezuela y apuntó: “La democracia está en emergencia en toda América latina, en Méjico este año asesinaron a 44 periodistas, hablar sólo de Venezuela es una falacia. En Brasil, el juicio de destitución de Dilma Rousseff, en Venezuela hay presos políticos, y en Argentina, Milagro Sala es una preso político. Maduro echó a la procuradora fiscal y acá también quieren echarla”, consideró.“Cuando hay una fractura tan grande en la sociedad y una mitad opina que la otra mitad hay que suprimirla y la otra mitad opina lo mismo, no hay que agregar leña a eso, tenemos que tener el mismo parámetro,porque sino lo que nos parece una persecución política allá, acá no. Ni en Venezuela ni en Argentina hay estado de Derecho”, consideró.Sobre la actualidad del peronismo, Cristina le quito “gravedad” a su candidatura por fuera del peronismo al sostener que “en el año 2005, también fui candidata por fuera del PJ”.“Nosotros considerábamos que el momento que estábamos viviendo era para concentrar fuerzas, al que no le alcanza la plata para vivir o no le alcanza el alquiler la discusión del peronismo no le parece atrapante”, resaltó.Sobre la carta por la unidad de la oposición que escribió días atrás, apuntó: “La carta no la escribí para los dirigentes, sino para todos los electores que votaron oposición, si de cada 3 bonaerenses 2 votaron oposición, hay 2 de cada 3 que no quieren esta política de ajuste”.“Yo no quería ser senadora, ya había sido dos veces presidenta pero me plantearon que era la persona que más votos podía sacar y las elecciones de agosto así lo confirmaron”, argumentó CFK, al tiempo que insistió en que “plantear una discusión interna, nos hubiera llevado discutir los problemas internos del peronismo hasta el 13 de agosto y era algo frívolo e inmensamente funcional al gobierno”.Incluso, la exmandataria señaló: “Si en el 2019 yo soy un obstáculo para el peronismo, no voy a ser candidata, voy a hacer todo lo necesario para que el peronismo ofrezca una opción, si me tengo que excluir me excluyo".Sobre las causas que la involucran como al del incremento de su patrimonio argumentó que forman parte de una violación de la “cosa juzgada” porque ya se lo investigó “3 veces por lo mismo”.También opinó sobre el caso de José Julio López y habló del momento en que se enteró de la noticia: “Es una cosa muy fuerte, yo estaba en Calafate y cuando vinieron a decirme no alcanzaba a comprender la escena, me parecía brutal y grotesca, y después tuve gran indignación y después tristeza y angustia porque pensé en los miles y miles de pibes que habíamos incorporado a la política como se podían sentir con esa escena, siempre quisiera saber, cuándo y quién le entregó ese dinero porque me cuesta creer que frente a fajos de dinero termo sellados y enumerados, la Justicia no haya podio determinar quién se lo dio y cuándo se los dieron”.Entre otras cuestiones, CFK habló además del caso Maldonado y cuando Novaresio quiso compararlo con el caso de Julio López, apuntó: “El hijo de Julio López estuvo en el acto de Unidad Ciudadana y reconoce públicamente que Néstor lo recibió en reiteradísimas oportunidades. Néstor le habló al país sobre Julio López, han pasado 42 días y no se escucha una sola palabra de un chico desaparecido por parte del Presidente”.Sobre las cadenas nacionales, la exmandataria se cuestionó “el tono” pero justificó la cantidad que llevó adelante en su gobierno ya que “un presidente puede y debe usar cuando la gestión del gobierno es ocultada por el aparato hegemónico de la comunicación”.Uno de los momentos cumbres del ida y vuelta, fue cuando comparó su gestión con la actual que lleva adelante Mauricio Macri. Allí, la candidata a senadora nacional por Unidad Ciudadana, deslizó: “En mi gobierno se podía pegar afiches contra un periodista o poner que yo era una yegua, puta o montonera. En mi gobierno me insultaban, me agraviaban e insultaban, en mi gobierno había una profundísima libertad, toda la libertad que no hay en este gobierno que un chico estuvo preso un mes por un twitter. Cualquier cosa dijeron de nosotros, dijeron que mi marido no estaba muerto adentro de un cajón, y creo que pueden hacerlo porque es una democracia, y eso significa poder decir no me gusta el presidente, la presidenta es una yegua, una puta y una montonera, lo que estamos viendo ahora que se llevan arrastrando a las mujeres de una marcha, no me gusta, ese es un país que no quiero para mis nietos”.Entre otros detalles, CFK reveló una anécdota con Macri sobre el famoso traspaso de la banda presidencial. “Yo hablé con él y le dije que le ponía la banda en el Congreso que es el lugar donde sucede el traspaso del poder y me dijo que sí, pero después quiso que a la tarde yo vaya al Gobierno y no podía ir a la tarde porque ya no era presidente, si al Presidente eso lo ofendió, pido disculpas pero mirá las cosas que estamos discutiendo, piso disculpas, pero no podemos seguir discutiendo las formas”.Para finalizar, Novaresio le realizó dos preguntas que le copió al periodista francés, Bernard Pivot, la primera de ellas fue si había dicho toda la verdad y la segunda si llegaba a ir al cielo, Dios qué le iba a decir.Sobre la primera, CFK afirmó que “Sí” y acto seguido le hizo un pedido: “Te quiero ver hacerle una entrevista a Macri y que le hagas el mismo nivel de preguntas. Yo creo que no te lo van a dejar hacer”. Sobre la segunda, consideró que “Dios me va a decir que podría hacer mucho más pero estoy segura que me va a recibir porque me jugué muy fuerte por lo que menos tienen, y por eso me odian mucho”.