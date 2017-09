VISITA DE GESTIóN

Vidal recaló en territorio ultra K, donde le achacan baja de programas

La mandataria visitó un hogar para víctimas de violencia de género en Ensenada. Allí, el gobierno municipal le reclama por la quita de 30 cupos de un programa comunitario.

La gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, visitó este jueves un hogar para víctimas de violencia de género en Ensenada, distrito gobernado por el ultrakirchnerista Mario Secco quien reclama por la suspensión de programas sociales.La mandataria recorrió las instalaciones del primer centro de amparo provincial, que trabajará en red con otras casas municipales o de Organizaciones No Gubernamentales (ONG) a partir del Plan Integral de Género impulsado por la Provincia.Vidal estuvo acompañada por el secretario de Derechos Humanos, Santiago Cantón; y la subsecretaria de Género y Diversidad Sexual, Daniela Reich. Cantón señaló que no existía un lugar “de estas características” y que se trabaja para tener 50 hogares de este tipo en la Provincia.Sin embargo, la visita se destaca en medio del contexto. El municipio de Ensenada reclama por la baja de 30 cupos del programa Familias Comunitarias. Carlos Dabalioni, titular de la cartera de Derechos Humanos, y Nora Turconi, directora de Cooperativas demandaron una respuesta a Pilar Morina, responsable del Organismo Provincial de Niñez. “Que la Provincia no discrimine a los niños de Ensenada”, le exigieron.ProgramaEl Hogar de Protección Integral para mujeres víctimas de la violencia de género visitado por la gobernadora forma parte del El Plan Integral de Género tiene como objetivo mejorar el servicio de atención telefónica que brinda información, orientación, asesoramiento y contención para las mujeres en situación de violencia.A su vez, el programa busca capacitar y sensibilizar a los efectivos policiales y de los docentes para un mejor abordaje de la problemática y la creación de un fondo de emergencias para acompañar el trabajo de asistencia que realizan los municipios.Además de la construcción de una Red de Hogares de Protección Integral, se busca poner a disposición del Poder Judicial del recurso de las tobilleras electrónicas para casos de violencia de género de alto riesgo, con el objeto de asegurar el cumplimiento de las medidas cautelares de protección a la víctima.Desde su implementación en junio de 2016, el plan permitió el traspaso de la Línea 144 nacional a la órbita provincial, la conformación de un equipo de 100 recursos humanos especializados en género y la atención de más de 25.000 llamados por mes.Actualmente la red de hogares ya cuenta con 37 sedes con 682 plazas disponibles para brindar protección y atención a las mujeres y sus hijos que viven en situación de riesgo por violencia de género.Los municipios que ya cuentan con estos hogares son 25 de mayo, Ayacucho, Azul, Bahía Blanca, Campana, Chascomús, Coronel Suarez, Daireaux, Esteban Echeverría, General Belgrano, General Madariaga, General Pueyrredon, Las Flores, La Plata, Lanús, Lezama, Lomas de Zamora, Mercedes, Olavarría, Pergamino, Pilar, Quilmes, San Martín, San Miguel del Monte, San Pedro, Rauch, Saladillo, Tandil, Tigre, Tres Arroyos, Partido de la Costa.Además del hogar provincial de Ensenada hay cinco dependientes de organizaciones sociales y entidades religiosas en Florencio Varela, Lomas de Zamora, Moreno, Tres de Febrero y Vicente López.El plan implica un fondo de 15 millones de pesos en subsidios para la mejora y equipamiento de hogares, gestionar la construcción de nuevos hogares en La Plata, Morón, Quilmes, San Miguel, General Rodríguez, Lanús, Vicente López y Junín.Por último, se pondrá a disposición de los municipios un Fondo de Emergencias que permite mejorar la asistencia que dan a las mujeres en situación de violencia con un máximo de 7.500 pesos por caso.