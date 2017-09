INTERNAS

La tensión y las chicanas se colaron en el debate por las inundaciones en la Provincia

La reunión entre integrantes del Gabinete y cerca de veinte legisladores no transcurrió con total normalidad. La postura de un ministro generó malestar entre los presentes y debió interceder Federico Salvai para que el cónclave no se caiga.

Las inundaciones en la provincia de Buenos Aires generaron un importante impacto político, por ello, este miércoles desde el equipo bonaerense se conformó una reunión con diferentes legisladores. El jefe de gabinete y varios ministros iban a plantear a una veintena de diputados y senadores, la necesidad de cerrar filas en un discurso y evitar sacar rédito político de la crisis.En la previa, ese tinte tendría el acto y logró tenerlo aunque el cónclave estuvo a punto de caerse. Es que, según pudo saber La Tecla.info, a varios legisladores le cayó mal la postura del ministro de Agroindustria, Leonardo Sarquis.“Dijeron que no querían electoralizar y a cada rato el ministro remarcaba que hace 25 años no se hace nada”, explicó uno de los presentes y redondeó: “quieren sacar la política del medio y cuando van al territorio los primeros que la meten son ellos”.En ese sentido, uno de los legisladores que más molesto se mostró ante el ministro señaló que “el problema de ellos es que quieren tener un millón de amigos, no saben ir a mesas de debates para debatir, a todos le dicen que si”. De esa manera, cuestionó el doble discurso de algunos funcionarios bonaerenses que piden sacar la política del medio y hacen uso de ella a la hora de defenderse por las inundaciones.Así las cosas, y mientras Sarquis aun exponía sobre los años de desidia y la nueva etapa de obras en el Río Salado, la que será la cuarta, debió ser interrumpido por Federico Salvai.Ni lerdos, ni perezosos, el Jefe de Gabinete y Manuel Mosca observaron a los legisladores, leyeron la situación y pusieron paños fríos para evitar la grieta en la reunión oficial. Allí fue cuando la reunión tomó los lineamientos previstos y se estableció quitar la mirada política y las acusaciones enfrentadas a la hora de hablar al respecto.No obstante, antes de finalizar, los legisladores que se habían molestado por las declaraciones del ministro pidieron la palabra y devolvieron las acusaciones del titular de Agroindustria.“Ministro, habla de la iniciación del plan 4 del Salado, y dice que en 25 años no se hizo nada. Yo me pregunto, ¿la etapa 1, 2 y 3 fue obra del espíritu santo?”, cuestionó uno de los peronistas del interior, ante un Sarquis por demás molesto por la chicana matemática.Ese no fue el único punto en conflicto, ya que el mismo ministro explicó que los canales clandestinos son un problema grave y gran parte de la problemática actual de las inundaciones. Allí fue cuando le recordaron que desde el 2016 se promulgó la ley que obliga a que los canales paralelos deban tener autorización para su funcionamiento.“Están enloquecidos”, explicó uno de los presentes en la reunión y detalló que “las sociedades no les están respondiendo, dan números diferentes a los oficiales y no lo pueden solucionar”. Por ello, consideran que buscan “excusarse” y después llamar a un alto el fuego, que, después de los cruces, fue acatado por todos.