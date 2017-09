En Tandil ven ilógico que no sea declarada la emergencia agropecuaria

La filial local de la Federación Agraria se mostró preocupada por la postergación de la decisión por parte de la Provincia. Aseguran que las cosechas están en serio riesgo y peligra el ciclo productivo.

Las inundaciones han dejado sus secuelas en Tandil, que se extienden a la interrupción del tránsito en caminos rurales o pérdidas en la producción de la zona.Por este motivo, desde la Federación Agraria local pusieron el grito en el cielo ante la no definición por parte de la Provincia a su reclamo de declarar la emergencia agropecuaria."No tiene lógica", se quejó el dirigente de la entidad Dardo Alonso, quien se mostró molesto porque el gobierno bonaerense postergó para finales de este mes la decisión acerca de la solicitud.“Tuvimos una reunión en la Cooperativa Vial, alrededor del 20 de agosto, donde algunos productores nos expresaron porque no pedíamos la declaración de emergencia e inmediatamente nos pusimos en contacto las entidades. El pedido se remitió a Provincia y en la primera reunión de la Comisión de Emergencia de la provincia de Buenos Aires, que fue el pasado 5 de septiembre, ahí se generó una situación bastante complicada porque la gente de economía de la Provincia no quería postergar la emergencia de distritos como Arenales o Carlos Tejedor, que ya venían inundados desde el año pasado. Según expresaron faltaba alguna documentación por esos tres o cuatro distritos y todas la nuevas denuncias de emergencia pasaron para la semana siguiente”, comentó Alonso al portal eleco.El dirigente ruralista añadió que “la gente salió malhumorada de la reunión porque para el productor agropecuario no es fácil perderse un día, viajar a la ciudad de La Plata, regresar y que nuevamente te convoquen para otra fecha”.Sobre los beneficios de la declaración de emergencia, especificó que uno de ellos "es postergar 180 días el pago de impuestos, por lo que no entendemos la intransigencia del sector de economía del Ministerio de Economía de la provincia de Buenos Aires que ante una inclemencia climática como la que se registró debería decretar la emergencia de forma inmediata”.Alonsó dijo, además, que "la cosecha fina se ha hecho poco y de la gruesa, si sigue así, va a estar seriamente condicionada porque en los lugares donde hay pendiente o son bajos no se podrá hacer el ciclo productivo".