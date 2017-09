FORO DE CAMBIEMOS

¿Tirón de orejas? Los intendentes oficialistas que sacaron más votos que Bullrich, alerta

El Foro de intendentes de Cambiemos se junta mañana en San Isidro y se espera por la presencia de la Gobernadora María Eugenia Vidal. También del Jefe de Gabinete, Federico Salvai y del Secretario de Comunicación, Federico Suárez, entre otros

El encuentro servirá para marcar el camino de la campaña que viene, la cual estará otra vez centrada en la obra pública, en la lucha contra el narcotráfico, las mafias y la necesidad de "no volver al pasado".Además se mencionará en varias oportunidades el nombre del primer candidato a Senador nacional, Esteban Bullrich, según informaron a La Tecla fuentes de calle 6. El objetivo es que "no se olviden de Esteban", expresó la fuente con ironía.Sucede que son varios los intendentes de Cambiemos, ya sean macristas o radicales, que lograron que su lista local saque más votos que el tramo que lleva a la cabeza al ex ministro de Educación. Y el asunto llamó la atención.¿Por qué llamó la atención? Porque en la mayoría de los municipios sacó más votos Bullrich que la lista de concejales. "Pese a las metidas de pata, Esteban estuvo mucho junto a Vidal y eso hizo que llegara bien posicionado a las urnas", dice un legislador del interior.¿Se vine el tirón de orejas? Quizá no sea de manera directa, quizá no se mencionen nombres. "Con los números alcanza y sobra, cada uno sabe cómo se manejó en las PASO y cómo tiene que manejarse en las generales", comletó la fuente.PRIMERA SECCIÓNMAS VOTOS DE LA LISTA LOCALTres de FebreroBullrich: 76.549 votosLista local: 77.450 votosMorónBullrich: 80.869 votosLista local: 81.225 votosGeneral RodríguezBullrich: 15.051 votosLista local: 15.322 votosSan MiguelBullrich: 64.213 votosLista local: 67.656 votosEL RESTOSan IsidroBullrich: 110.621 votosLista local: 89.858 votosVicente LópezBullrich: 93.543 votosLista local: 92. 433 votosPilarBullrich: 54.182 votosLista local: 52.498 votosCampanaBullrich: 21.761 votosLista local: 19.626 votosLujánBullrich: 24.082 votosLista local 22.698 votosSuipachaBullrich: 2.606 votosLista local: 2.376 votosSEGUNDA SECCIÓNMAS VOTOS DE LA LISTA LOCALBaraderoBullrich: 7.168 votosLista local: 7.386San PedroBullrich: 15.896 votosLista local: 16.958EL RESTOArrecifesBullrich: 8.077 votosLista local: 7.937PergaminoBullrich: 29.060 votosLista local: 27.723RojasBullrich: 6.596 votosLista local: 6.413San NicolásBullrich: 33.030 votosLista local: 32.524TERCERA SECCIÓNMAS VOTOS DE LA LISTA LOCALLanúsBullrich: 98.283 votosLista local: 98.603QuilmesBullrich: 107.695 votosLista local: 108.767LobosBullrich: 11.133 votosLista local: 11.252San VicenteBullrich: 9.029 votosLista local: 7.910 votosEL RESTOBerissoBullrich: 17.737 votosLista local: 17.443BrandsenBullrich: 6.433 votosLista local: 5.333MagdalenaBullrich: 4.527 votosLista local: 4.447CUARTA SECCIÓNMAS VOTOS DE LA LISTA LOCALChacabucoBullrich: 13.425 votosLista local: 13.802 votosFlorentino AmeghinoBullrich: 2.621 votosLista local: 2.646 votosGeneral ArenalesBullrich: 5.535 votosLista local: 5.708 votoSLincolnBullrich: 11.478 votosLista local: 12.088 votosEL RESTOBragadoBullrich: 11.533 votosLista local: 11.387 votosCarlos TejedorBullrich: 2.585 votosLista local: 2.396 votosGeneral ViamonteBullrich: 4.773 votosLista local: 4.493 votosGeneral VillegasBullrich: 7.429 votosLista local: 7.137 votosJunínBullrich: 24.334 votosLista local: 24.010 votosNueve de JulioBullrich: 14.457 votosLista local: 13.987 votosRivadaviaBullrich: 4.413 votosLista local: 4.222 votosTrenque LauquenBullrich: 11.132 votosLista local: 9.917 votosQUINTA SECCIÓNMAS VOTOS DE LA LISTA LOCALGeneral GuidoBullrich: 1.107 votosLista local: 1.365 votosGeneral MadariagaBullrich: 5.066 votosLista local: 5.559 votosLoberíaBullrich: 4.727 votosLista local: 4.997 votosLezamaBullrich: 1.580 votosLista local: 1.670 votosRauchBullrich: 4.298 votosLista local: 4.671 votosEL RESTOAyacuchoBullrich: 4.879 votosLista local: 4.827 votosBalcarceBullrich: 13.492 votosLista local: 12.901 votosDoloresBullrich: 8.071 votosLista local: 7.674 votosGeneral BelgranoBullrich: 5.287 votosLista local: 5.248 votosGeneral LavalleBullrich: 1.277 votosLista local: 1.197 votosGeneral PueyrredónBullrich: 154.217 votosLista local: 142.957 votosLas FloresBullrich: 5.366 votosLista local: 5.342 votosMaipúBullrich: 3.312 votosLista local: 2.787 votosMar ChiquitaBullrich: 6.646 votosLista local: 6.507 votosPinamarBullrich: 6.734 votosLista local: 5.875 votosSan CayetanoBullrich: 2.443 votosLista local: 2.238 votosTandilBullrich: 34.094 votosLista local: 30.864 votosSEXTA SECCIÓNMAS VOTOS DE LA LISTA LOCALCoronel DorregoBullrich: 4.675 votosLista local: 4.912 votosGeneral La MadridBullrich: 3.251 votosLista local: 3.352 votosPellegriniBullrich: 1.920 votosLista local: 2.049 votosEL RESTOAdolfo AlsinaBullrich: 5.093 votosLista local: 4.912 votosBahía BlancaBullrich: 80.059 votosLista local: 73.276 votosCoronel PringlesBullrich: 6.799 votosLista local: 6.733 votosCoronel RosalesBullrich: 17.856 votosLista local: 13.922 votosCoronel SuárezBullrich: 9.204 votosLista local: 8.239 votosPatagonesBullrich: 6.318 votosLista local: 6.138 votosPuanBullrich: 5.621 votosLista local: 5.442 votosSalliquelóBullrich: 2.680 votosLista local: 2.005 votosTornquistBullrich: 4.286 votosLista local: 4.229 votosSÉPTIMA SECCIÓNAzulBullrich: 17.482 votosLista local: 15.524 votosGeneral AlvearBullrich: 2.876 votosLista local: 2,721 votosOlavarríaBullrich: 24.583 votosLista local: 22.172 votosSaladilloBullrich: 10.189 votosLista local: 9.776 votosOCTAVA SECCIÓNLa PlataBullrich: 156.754 votosLista local: 153.297 votos