ESCENARIOS

Desde UC aseguran que “de las elecciones surgirá un nuevo mapa político para el peronismo”

Así lo aseguró el segundo candidato a senador de Unidad Ciudadana, Jorge Taiana, en conversación con La Tecla. “Cuando asuman los nuevos miembros del Congreso y las Legislatura provinciales, se abrirá un debate”, sentenció.

Con tres fracciones del peronismo enfrentadas en la competencia electoral, Unidad Ciudadana, Frente Renovador en Un País y el Frente Justicialista Cumplir, el futuro del peronismo es toda una incógnita. En ese sentido, el segundo candidato a senador de UC, Jorge Taiana, vaticinó que en diciembre se formará un nuevo mapa político para el pejotismo.-¿Con la nueva conformación del Congreso se puede pensar en renovar el peronismo?-Eso es parte de un proceso, no hay elecciones en la Provincia nada más; y de estas elecciones surgirá un nuevo mapa político para el peronismo y para el movimiento nacional. Indudablemente, después de octubre y diciembre, cuando asuman los nuevos miembros del Congreso y las legislaturas provinciales, se abrirá un debate político en función del resultado. Y en función de la construcción de un programa y un camino que lleve a que el movimiento nacional sea un proyecto mayoritario, en defensa de la industria argentina y de la soberanía.-¿Después de las elecciones se puede replantear una charla con el peronismo que no está en Unidad Ciudadana?-Con todo el mundo, con los más cercanos, mucho más. Por supuesto, va a haber conversaciones para prepararse para la unidad, porque una vez logrado el objetivo de derrotar a Cambiemos y ponerle límites, viene el otro objetivo, que va a ser prepararse para el 2019. Pero para eso falta un hecho decisivo, que es atravesar este proceso electoral. Si gana Unidad Ciudadana, podemos ponerle límites al Gobierno; si gana Cambiemos, vamos a tener muy malas noticias para la industria nacional, para los jubilados, para los comerciantes, para los que creen que la Argentina no puede ser solamente un país agroexportador y abierto a la especulación financiera.