POLITICA Y TV

¿Desmemoriado?: Sergio Massa y el olvido de dos intendentes propios

El diputado nacional y uno de los dos máximos referentes que tiene el frente 1País dialogó mano a mano con Alejandro Fantino en el programa Animales Sueltos y ante una pregunta referida a los intendentes, se le pasó de largo nombrar entre los suyos al chivilcoyano Guillermo Britos y al alcalde de San Andrés de Giles, Carlos Puglielli.

Adrede o no, un particular olvido de Sergio Massa llamó la atención. En su participación en el programa "Animales Sueltos" que conduce Alejandro Fantino, el legislador nacional pasó de largo dos nombres de intendentes que políticamente están encolumnados en 1País.“¿Qué pasa con las desbandada de los intendentes, entendes la reacción pusilánima de un intendente tapándose la nariz y yendo a sobar soquetes porque si no está complicados en sus distritos?”, fue la pregunta que Alejandro Fantino le realizó.“Yo en realidad valoro el coraje de Luis Andreotti, de Julio Zamora y de todos nuestros intendentes, de Carlos Bevilacqua en Villarino, de Germán (Di Césare) en General Alvarado, de Facu López en Necochea, de Javi Osuna en General Las Heras, Sandrita Mayol en Monte, el “cahapa” Gastón en Chascomús, tipos que creen en un proyecto de país y que no están especulando con si tiene un concejal más o un concejal menos, a algunos les fue muy bien como anoche que estuve en General Pinto (Alexis Guerrera) que es el distrito donde más votos sacamos”, respondió Massa.Lo llamativo de la respuesta fue que el tigrense obvio nombrar a otros dos alfiles suyos: el jefe comunal de San Andrés de Giles, Carlos Puglielli y su par de Chivilcoy, Guillermo Britos.Dentro de este contexto, cabe destacar que si bien sobre Puglielli nunca pesaron rumores sobre un posible salto a Cambiemos, quien sí se vio afectado por esas versiones, fue Britos. Así las cosas, intencionado o no, el olvido de Massa llamó la atención a más de un massista.