Movimientos en la oposición luego de la carta de CFK: intendente K coptó al randazzismo de su distrito

Candidatos de Cumplir de Lomas anunciaron que renuncian a la lista y llaman a votar a Unidad Ciudadana. Camino a octubre, se recrudece la polarización entre el oficialismo y el espacio de la ex presidenta

Movilizados por la carta abierta de Cristina, candidatos de Cumplir de Lomas, anunciaron que renuncian a la lista y llamaron a votar a Unidad Ciudadana en vista a las elecciones de octubre. Apoyarán a Martín Insaurralde en Lomas y a la lista de Cristina senadora y Guillermo Viñuales concejal.Convencidos que Unidad Ciudadana es el único espacio con capacidad de poner un freno a las políticas de ajuste de Cambiemos, los ex candidatos Juan Carlos Borelli, Juan Carlos Cejas, Yanina Vildoza y Miguel Ángel Zito oficializaron hoy su apoyo a Cristina, Insaurralde y Viñuales, donde expresaron la necesidad de construir la unidad de “la mayor parte posible de las voluntades que se reconocen en la oposición”, para ser claros y contundentes a la hora de frenar el ajuste."No son tiempos de personalismos ni de especulaciones. Hoy lo más importante es frenar al gobierno. El tiempo demostró que la estrategia de Randazzo no fue la acertada, pero no estamos para buscar responsables, ni para aferrarnos a la propia. El peronismo se tiene que unir y en Lomas de Zamora lo vamos a hacer con Martín”, afirmaron."Los trabajadores estamos sufriendo muchísimo los despidos, el parate económico y las importaciones. Los salarios cada vez alcanzan menos y encima el Gobierno nos da la espalda porque escucha sólo a los empresarios. Es un contexto de mucha incertidumbre y angustia para la familia trabajadora y por ello hemos decidido apoyar una propuesta que le pueda poner un freno al rumbo que tomó el oficialismo. Hoy evaluamos que sólo Unidad Ciudadana tiene la fuerza para enfrentar a Macri", consideró Juan Carlos Borelli.Por su parte, Miguel Angel Zito dijo que "Los trabajadores hemos decidido apoyar a la lista que encabeza Cristina Fernández de Kirchner porque queremos evitar que Cambiemos pueda avanzar con la Reforma Laboral que ya ha anunciado. Creemos que resulta fundamental apoyar la propuesta que encabeza Unidad Ciudadana porque es la única fuerza que podrá frenar al Gobierno antes de que nos deje sin derechos laborales”.