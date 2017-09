EXCLUSIVO

Jorge Taiana: "Ganar estas elecciones es decisivo para poner límites"

El candidato a segundo senador nacional por Unidad Ciudadana dialogó con La Tecla. La modificación de la campaña, las propuestas, el futuro del peronismo, su relación con el Movimiento Evita y hasta el posible escenario con una caída contra Cambiemos.

Entre reuniones y reuniones, Jorge Taiana hace un alto para atender en su despacho a La Tecla. El candidato a segundo senador por Unidad Ciudadana chequea por última vez la casilla de mails, toma agua y se apresta a conversar de cara a lo que llama “la segunda etapa de la campaña”.-Ya pasó casi un mes: ¿Qué lectura se hace de lo que fueron las primarias y del desempeño electoral?-Es un resultado bueno, porque ganamos, y, además, ganamos en condiciones bastantes difíciles, con pocos recursos, con una concentración de los medios más importantes en contra, y con una relación de gobierno y poder que en conjunto apoyaron al candidato oficialista. Es decir: el Gobierno nacional, el gobierno de la provincia de Buenos Aires y el caso del gobierno de la Ciudad, que sobre el cinturón del Conurbano tiene un efecto político. Por otro lado se hizo gestión en campaña; la principal figura de la campaña oficialista fue una persona que no fue candidata, lo cual es bastante desprolijo y, además, un apoyo enorme del poder financiero. Tomando en cuenta eso, y el nivel de participación, 77 por ciento, que es un buen nivel para las PASO, creo que el resultado es positivo. Demostramos que somos la primera fuerza, y es un gran aliciente para avanzar y ampliar la diferencia a nuestro favor en las elecciones de octubre.-De cara, justamente, a octubre, ¿cómo se trabaja para repetir la superioridad sobre Cambiemos?-Son varias cuestiones. Primero queremos aumentar la participación electoral, pasar de ese 77 por ciento a más del 80. Nosotros creemos que con mayor participación van a estar más presentes nuestros votantes; Cambiemos cree lo contrario, que a ellos los beneficia mayor participación. Yo creo que se equivocan. Muchos de los que no participaron son los que viven en el tercer cordón, viven en sectores alejados, tienen varias calles de tierras; los días previos había llovido mucho; hubo mucho cambio de mesa, es más difícil el voto para los sectores populares. Además hay un sector del voto que es voluntario, que son los jóvenes de entre 16 y 18 años, que nosotros creemos que nos es mayoritariamente favorable. Con un voto elevado del tercer cordón, y una participación de jóvenes, creemos que es una forma de ampliar la diferencia electoral a favor de Unidad Ciudadana.-¿Con esos puntos alcanza o se cambia la campaña, también?-Es una campaña distinta a las PASO. La primera parte se centró en establecer la horizontalidad de la comunión de los candidatos y la ciudadanía. Fuimos a los lugares a escuchar primero, a mostrar los sectores afectados por la política del Gobierno y a darle voz. Ahora, en la segunda parte, eso va a continuar, pero vamos a hacer algo distinto, que es tener una presencia más continua, masiva y activa de los candidatos, que van a realizar actos, encuentros, charlas, en todas partes y con todo número; si son de 20 personas, son 20; si son mil, serán mil. Eso es lo que están haciendo los candidatos, y lo tienen que hacer todos los adherentes. También va a haber más movilización de los ciudadanos, eso va a dar más participación electoral. Eso se logra a través de los actos, de las caravanas, de las caminatas, que estamos empezando. Buscamos una movilización que trascienda a los candidatos y candidatas, queremos generar un espíritu de participación, poner en valor el voto y la persuasión.-Me habla de movilizaciones: ¿Cristina va a salir más a la calle?-Sí, sí, ya está saliendo más a la calle; estuvo en Escobar, en Exaltación. Ella va a salir más. La primera etapa es una etapa de escuchar y recuperar la horizontalidad en el diálogo con distintos sectores de los bonaerenses. Esta segunda etapa es más activa de difusión de nuestras propuestas y de la realidad.-¿Y cómo se logra avanzar en esta segunda etapa?-En una elección se debe persuadir al ciudadano, se debe hablar, proponer y escuchar. Esa tarea la vamos a llevar a cabo los candidatos, y también la tiene que hacer el amplio mundo de los adherentes y todos los que creen que en realidad hay que tener un triunfo frente al oficialismo. Porque, para resumirlo en una frase, el voto por Unidad Ciudadana es un voto en defensa propia de todos los sectores afectados por las medidas del Gobierno y para darle un mensaje al Gobierno, muy nítido: que tiene que cambiar el rumbo y las políticas económicas, que tiene que poner un límite al endeudamiento.-El interior suele ser una pata débil y el Conurbano tiene mayor fuerza, ¿cómo se va a trabajar cada uno?-Vamos a buscar fortalecer lo que hemos ganado en el Conurbano. Fue por mucho en la Tercera sección y por menos en la Primera, ahí vamos a ampliar los votos. Tenemos que mejorar nuestra performance en las tres grandes ciudades del interior: La Plata, Bahía Blanca y Mar del Plata. También tener más presencia y debate de los diputados en el interior. La Provincia es enorme y debemos cubrir el interior con una mayor presencia y recuperar votos.-¿Cómo se hace para interpelar al votante del interior?-Hay que hablarle de sus problemas, hay que ver cómo está la situación de la Provincia, que tiene un serio problema del que se habla poco: las inundaciones. La Provincia tiene una cuestión bastante severa de situación impositiva; tiene, además, los efectos negativos de las políticas nacionales que afectan a las Pymes, sobre todo en los núcleos urbanos con una actividad comercial importante. Al mismo tiempo hay que conversar con los productores, que han tenido un buen momento pero que no están recibiendo una gran satisfacción; sobre todo para los pequeños y medianos productores hay que tener políticas diferenciadas y ver de qué manera se los puede ayudar.-Cristina planteó que está en juego el tercer senador. ¿El votante peronista del FR, del Frente Justicialista, puede migrar a Unidad Ciudadana para apoyar la banca peronista?-Esa es una razón personal, es un elemento, pero más importante es el hecho que quedó demostrado en las PASO, que es quién tiene el 90 por ciento del voto peronista. Parte de la tarea que estamos haciendo es parte de un proceso complejo después de la derrota (de 2015), de reunificación del peronismo y del movimiento nacional. Una cosa quedó clara: el centro de gravedad de ese proceso en la Provincia es Unidad Ciudadana.-Pero es un voto a ir a buscar...-Naturalmente, a los que votaron por otras opciones les pedimos que voten por Unidad Ciudadana; por la simple razón de que el objetivo más importante es que ese voto mayoritario opositor se exprese en una manera unívoca en la fuerza política que con más claridad se ha enfrentado a las políticas neoliberales del Gobierno. El tema de ganar las elecciones es decisivo políticamente si queremos ponerle límites al Gobierno; tenemos que demostrarle que somos más los que estamos disconformes.-¿Cómo se ve en la noche del 22 de octubre?-Festejando. Espero que el 22..., pero festejando.