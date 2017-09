SONDEOS 2017

Nueva encuesta confirma ventaja de Bullrich sobre Cristina en la Provincia

El estudio, realizado por la consultora Synopsis, le da al candidato de Cambiemos el 4,8% de ventaja sobre la expresidenta: 39,1% vs. 34,3%. Los motivos centrales: mejora de la imagen de Macri y caída de la inflación. Un 42,1% de los encuestado cree que Gendarmería es responsable de la desaparición de Santiago Maldonado.

La consultora Synopsis, unas de las que más cerca estuvo de los datos finales en las PASO, publicó un nuevo tabrajo sobre la elección bonaerense, en el que da una ventaja al candidato de Cambiemos, Esteban Bullrich, sobre Cristina Fernández de Kirchher (Unidad Ciudadana) de 39,1% contra 34,3%.El relevamiento de 1.101 casos, realizados el 8, 9 y 10 de este mes, con un margen de error de +/- 3%, indica que la ventaja del candidato oficialista coincide con una mejora en la imagen del gobierno de Mauricio Macri y una caída de la inflación."El resultado electoral de agosto tuvo un efecto positivo sobre los principales indicadores de opinión pública (imagen de la gestión de Macri, expectativas sobre el futuro) y ello se tradujo en una mejora en la intención de voto de Esteban Bullrich”, aseguró Lucas Romero, director de Synopsis, añadiendo que "a Cristina le está costando crecer, como le costó a Martín Insaurralde y a Daniel Scioli crecer entre agosto y octubre de 2013 y 2015 respectivamente".La encuesta, que arroja la existencia aún de un 10,1% de indecisos en este primer paneo, refleja que el oficialismo crece respecto al 34,06% de las PASO y empieza a orillar los 40 puntos, ante CFK que parece no estar creciendo.Romero analizó que Bullrich capitaliza más rápido el voto anti-Cristina de lo que la expresidenta lo hace con el voto contra el gobierno, contrariamente a lo que otras encuestadoras registraron.Por otra parte, el estudio de Synopsis incluye un apartado especial con el caso de Santiago Maldonado. Según la consultora, el 42,|% de los encuestados cree que el responsable de la desaparición del joven es la Gendarmería, mientras que un 31,2% cree que esa fuerza no es culpable. Otro 26,7% de consultados dice no saber qué pasó.