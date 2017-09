¿Se va o se queda? Qué dijo Ritondo sobre su futuro cercano en Seguridad

El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires aclaró los rumores que lo sitúan cerca de la cartera que a nivel nacional conduce Patricia Bullrich. También se refirió al Caso Maldonado.

Al finalizar la reunión de Gabinete, el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Cristian Ritondo, dialogó con la prensa presente y se refirió a su posible salida de la cartera bonaerense para llegar a la Nación.Además, charló sobre el atentado al Ministerio, el allanamiento a la Comisaría Primera de La Plata y la desaparición forzada de Santiago Maldonado.- ¿Alguna novedad respecto al atento en el Ministerio?- No, estamos dejando avanzar a la Justicia. Nosotros hemos visto quienes eran las personas que transportaban los bidones, estamos esperando que la Justicia pueda identificar a esas personas y nosotros esperamos el accionar de la Justicia.- ¿Está confirmado que eran las personas que transportaban los bidones del ataque?- Eran los bidones, no eran bolsas de supermercados.- ¿Cuál es la situación de la Comisaría de La Plata después del allanamiento?- Está intervenida, creemos que en el proceso de Asuntos Internos es la tercera vez en menos de dos años que tenemos problemas con esa Comisaría, encontramos irregularidades. Vamos a una intervención, está es una política que vino para quedarse mientras nosotros estemos en el gobierno y que tiene que ver con la transparencia. Más allá de que el 95 por ciento de esa Comisaría, estaba bancarizado, ahí se termina jugando con el dinero del Policía que es el que menos gana y se ha demostrado que el dinero que estaba ahí no cobraron lo que debía.- ¿Cuánto hay de cierto que va a ser reemplazado por Montenegro en la cartera de Seguridad?- Por ahora no me pidió la renuncia la Gobernadora.- Pero se habla que si renuncia Bullrich usted podría pasar a Nación…- Nosotros somos un equipo y la Gobernadora ya ha dicho que no tenemos candidaturas testimoniales- ¿Tiene algún reparo en la actuación de Bullrich respecto al caso Maldonado?- Yo no tengo ningún reparo, creo que el conocimiento sobre lo que se hizo, lo que pasó, lo que se está declarando, lógicamente yo no tengo el acceso que tiene la ministra nacional, así que ella tiene mayor conocimiento.