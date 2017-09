HONORIS CAUSA EN SAN MARTíN

Flashes de campaña: Massa se sumó al mimo y la foto de Lavagna

"Es el merecido reconocimiento a un hombre que cree en el crecimiento, la producción, el empleo y la industrialización como motor del progreso", dijo el tigrense en referencia a Roberto Lavagna, quien recibió el título de doctor Honoris Causa de la Universidad de San Martín

"Es el merecido reconocimiento a un hombre que cree en el crecimiento, la producción, el empleo y la industrialización como motor del progreso", dijo Sergio Massa en referencia a Roberto Lavagna, uno de los hombres más importantes del Frente Renovador, aunque nunca como candidato.Las palabras del uno de la lista de Senadores de Un País se dieron durante la entrega del título de doctor Honoris Causa de la Universidad de San Martín al ex ministro de Economía en el Campus Miguelete; y las mismas fueron difundidas por el equipo de prensa, con foto y todo.Así las cosas, el comunicado indica que en el marco de la conferencia 'Ignorar el pasado es ignorar el futuro (unas pocas cuestiones económicas)', Sergio Massa se refirió a la entrega del título al exministro de Economía, y aseguró que "Es el merecido reconocimiento a un hombre que cree en el crecimiento, la producción, el empleo y la industrialización como motor del progreso. Y que ha demostrado que es posible, porque ya lo ha hecho"."Por su influencia en la política económica argentina y sus propuestas en los procesos de reestructuración de la deuda externa, Roberto Lavagna fue distinguido en el Teatro Tornavía del campus con el título máximo que otorga la Universidad de San Martín", afirma la gacetilla de prensa.Y cuenta que durante el evento Lavagna resaltó la importancia de la facultad en la formación profesional de los jóvenes argentinos y aseguró que: "Es un reconocimiento que me llena de alegría, no sólo la distinción en sí sino todas las cosas que se dijeron acerca de mi trayectoria. En lo personal es muy satisfactorio y hace que redoble la obligación y el compromiso de seguir, mientras tenga fuerzas, trabajando en el mismo sentido y la misma orientación que lo hice toda la vida".Sobre el escenario económico actual, apuntó: "Mi mensaje es señalar que vale la pena tomar precauciones, porque cuando uno es llamado a administrar la economía, ya hay suficiente experiencia de las cosas que funcionan y las que no funcionan".