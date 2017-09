LEGISLATIVAS 2017

Intendentes de Cambiemos escupen el polvo de la derrota y dicen que ganan las generales

Luego de haber perdido las PASO, los jefes comunales Cappelletti y Kubar conversaron con La Tecla y aseguraron que el desempeño del oficialismo en sus distritos cambiará de cara a octubre.

Si bien el oficialismo sorprendió con su buen desempeño en las PASO, donde sacó más votos de los que las consultoras de opinión pública pronosticaban, fueron varias las excepciones en el territorio bonaerense, donde intendentes de Cambiemos no pudieron darse el lujo de ganar en su propio terreno.Entre los casos más resonantes, está el de Brandsen, el municipio comandado por Daniel Cappelletti, donde la interna de Unidad Ciudadana se llevó 50,32, y dejó relegado a un lejano segundo puesto al oficialismo, que sacó 30,39. Mismo escenario se dio en General Rodríguez, donde la fuerza comandada por la ex presidenta Cristina Fernández quedó en primer lugar, con 33,68, mientras que la lista del jefe comunal Darío Kubar la secundó con 29,51%.Sin embargo, la esperanza es lo último que se pierde y ambos intendentes salieron a hablar de una victoria segura en octubre.“La cuestión de los pueblos en particular, y en este caso del peronismo, no es sumatoria”, dijo Cappelletti, quien agregó que en su distrito “Cambiemos no tenía competencia en el orden local, por lo que muchos de los libres pensadores jugaron en las internas de los partidos, y en este caso jugaron, tanto a favor o en contra, en la interna del peronismo”.“Creo que no es el resultado de octubre, el resultado de octubre hoy lo estamos ganado. Tenemos encuestas donde estamos arriba por 3 o 4 puntos, y vamos a mejorar de acá en adelante. Tomo como referencia que Cambiemos en el orden nacional y provincial sacó más del 40%. Me parece que ese es el parámetro que tenemos que tomar para la elección de octubre”, concluyó.Por su parte, Darío Kubar, se refirió a los lineamientos de la campaña local. “Vamos a seguir trabajando, creo que hay que llegarle a más gente. Tuvimos un resultado muy ajustado, quedamos por 650 votos abajo a nivel local, y vamos a prepararnos para lo que viene”, dijo.“Vamos a seguir trabajando en la gestión, y a tener mucha presencia en los lugares donde la gente lo necesite. Por supuesto, más allá de la campaña, vamos a seguir con el trabajo diario, que es muy arduo porque hay mucho por hacer en General Rodríguez”, manifestó.“Esperamos que el electorado nos acompañe, porque aparte como todos los intendentes necesitamos tener Concejos Deliberantes fuertes para poder seguir con los procesos de cambio”, finalizó de cara a octubre.