"Cristina no puede competir contra su empleado, que vendría a ser yo": Randazzo responde la carta de CFK

El candidato de Cumplir le recordó antiguos desprecios de la expresidenta en la respuesta a su misiva. La acusa de fragmentar a la oposición y especula con que es una estrategia porque puede perder la elección. Y de no tener humildad.

El candidato a senador por Cumplir, Florencio Randazzo, respondió en una carta el mensaje escrito que dio a conocer ayer Cristina Fernández de Kirchner, en el que convocó a las fuerzas de la oposición a votarla y a unirse para derrotar al oficialismo.Tuteándola y luego de criticar la polarización que proponen Macri y la canditata de Unidad Ciudadana, Randazzo aseguró que "los dos juegan el mismo juego. En primer lugar, queremos decirte que “el GRAN ajuste”, como lo llamás, ya lo vienen sufriendo los argentinos. Sólo es posible porque Macri es presidente. Y Macri es presidente como consecuencia de una estrategia electoral ideada por vos. Pero hagamos una cosa; no miremos para atrás. No conviene… Y nosotros estamos más preocupados por discutir el presente y el futuro, porque hay millones de argentinos que la están pasando muy mal. Si miramos el presente, es cierto que la oposición está fragmentada. Pero lo está también por tu propia responsabilidad. Nosotros queríamos que a los candidatos los eligiera el conjunto de la sociedad, y no los dirigentes. Pero como dijo alguien muy cercano a vos, “Cristina no puede competir contra su empleado”, que vendría a ser yo. Y por eso te fuiste del peronismo, creaste un partido llamado Unidad Ciudadana, y evitaste las Primarias. Entonces pregunto: ¿Quién fragmentó a la oposición?"Ahora decís que hay que juntar los votos de toda la oposición. “Porque hay que frenar a Macri”, planteás. O tal vez porque percibís que podés perder en octubre", añadió.Más tarde se preguntó si alguien "puede pensar que a ese más de medio millón de bonaerenses que nos eligieron le vamos a decir que ahora vayan y elijan a otros candidatos. Eso -señala la carta- sería estafar la confianza que depositaron en nosotros y también subestimar a los electores. Nadie los lleva de las narices. Nadie les dice lo que tienen que hacer.Somos opositores y sentimos una enorme impotencia. Pero queremos decirte algo respecto a la necesidad de ponerle un freno a Macri de la que hablás. No hay que mentirle a la gente, Cristina. Ni vos, ni nosotros, ni nadie le puede poner un freno a Macri desde una banca, porque Macri es el presidente de los argentinos hasta 2019. Va a seguir gobernando, aunque no nos guste. Así es la Democracia".El dirigente de Cumplir expresa en la misiva que, coincidiendo, "estas elecciones no son la segunda vuelta de 2015. Por eso no hay necesidad de elegir entre dos opciones: el oficialismo al que combatimos o una oposición encarnada por tu figura, que a partir de 2011 viene perdiendo votos sistemáticamente. De hecho se perdieron las elecciones en 2013 y en 2015. Este año lo que estamos eligiendo son diputados y senadores que nos representen. Nosotros, en nuestra lista, no tenemos a ningún ex presidente. Es verdad. Ni a ningún ex candidato a presidente. Ni tampoco a candidatos importados de otros distritos, ni a testimoniales."No compartimos que haya una sola opción opositora, y que justo sea la que te lleva como candidata. “No es arrogancia, ni soberbia”, decís en la carta. Extraña humildad la tuya", añade.