ELECCIONES

El massismo busca impugnar las listas que no respetan la ley de paridad

Las elecciones de octubre se avecinan y, con ellas, reflota la polémica por la correcta confección de las nóminas en base a la ley de Paridad de Género sancionada en la provincia de Buenos Aires.Con la conjugación de los nombres confirmados para los comicios generales, la senadora provincial del frente 1País, Micaela Ferraro, quebró una lanza por el proyecto insignia del massismo y -a través de una impugnación- presentó hoy ante la Junta Electoral Provincial el pedido de revisar las listas que no cumplen con la paridad de género.“La resolución N°114 de la Junta Electoral no respeta el propósito principal de la ley de paridad. Recurrieron a las más retrógradas prácticas y colocaron el derecho de las mujeres por debajo de la comodidad de los partidos”, comentó Ferraro, crítica de la Junta que en su resolución asegura que: “se debe armonizar entre la protección del cupo, el principio de respeto de la genuina expresión del pueblo y tener como regla la alternancia y secuencialidad, siempre que sea posible, sin alterar el orden previsto en las listas que participaron en las PASO", entendiéndose así que se priorizará la "voluntad popular" por sobre la paridad de género.“Vimos que como resultado de la resolución, una cantidad importante de listas no cumplen con el principio de alternancia fundamental (una y uno) y por ese motivo, volvemos a dirigirnos a la Junta Electoral y exigimos que reordene de oficio las listas, y que obligue a los respectivos partidos, a repensar sus listas y darle a sus mujeres el lugar que les corresponde” aseguró Ferraro, firmante de los documentos presentados.En la impugnación, donde se detallan 7 listas de la Alianza Frente Justicialista y 28 de Unidad Ciudadana, se argumenta que: “la Junta Electoral deberá interpretar y adecuar el trámite como mejor proceda en orden a hacer efectivos los derechos sustanciales (…) Las cortapisas procedimentales no pueden impedir la efectiva concreción de derechos fundamentales.”“El 2016 fue un año histórico para las mujeres de esta provincia, y no vamos a dejar que se lleven puestos los derechos que tanto nos costó conseguir. Sabemos de la resistencia a los grandes cambios y por eso hoy estamos acá, para que nadie pueda acomodar sus intereses por sobre nuestra libertad” comentó Ferraro, quien además aseguró “Hoy en la provincia las mujeres tenemos el derecho a la paridad en las listas y la defenderemos hasta las últimas consecuencias.”“Somos los partidos los que nos debemos adecuar a una ley que fue votada por unanimidad en la legislatura, y no la ley a la voluntad de los partidos. Con la resolución N°114 la Junta decidió ir en contra de la voluntad del poder legislativo” agregó la legisladora.“Presenté el documento como ciudadana y electora que soy. Soy una mujer de la provincia de Buenos Aires que quiere estar debidamente representada en los lugares donde se decide sobre mi futuro, mis derechos y el de mis compañeras. A partir de la Ley de Cupo, la Cámara Nacional Electoral ha dictado cerca de un centenar de fallos vinculados y ha sido garante de los derechos de las mujeres. Exigimos que siga cumpliendo su deber y revea las listas que claramente detallamos en la documentación presentada” finalizó Ferraro, quien aseguró que desde el Frente 1País estarán pendientes del accionar de la Junta.