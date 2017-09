DECLARACIONES CRUZADAS

Intendentes de los dos lados de la grieta respondieron a la carta de Cristina

Los jefes comunales de San Isidro, General Rodríguez y Navarro se refirieron al llamado a la unidad de todas las fuerzas opositoras que realizó la líder de Unidad Ciudadana y principal postulante a Senadora nacional por la Provincia.

Rumbo a las elecciones de octubre, donde el oficialismo busca mejorar el desempeño que tuvo en las Primarias, la polarización es cada vez más creciente. Los intendentes de Cambiemos, por supuesto, apuestan a dividir el voto opositor.En este sentido se expresó Darío Kubar, de General Rodríguez, quien afirmó que la unidad a la que llamó Cristina en su carta abierta “será un pedido de ella, pero la que define es la gente. La oposición tiene más candidatos, entre ellos, Sergio Massa y Florencio Randazzo. El electorado tiene una gran variedad de opciones para elegir, no solo Unidad Ciudadana y Cambiemos. Las PASO son ordenadoras de eso y marcaron cuáles son las listas que compiten en las generales”.Por su parte, el jefe comunal de San Isidro, Gustavo Posse, manifestó que la ex presidenta “legítimamente o no, está mirando hacia atrás, es una mirada melancólica”. Al respecto, agregó: “La ciudadanía va a buscar hacia adelante para mejorar su calidad de vida, ese es el paso que se dio en las elecciones de 2015, y la gente va a cuidar ese capital. Por eso creo que vamos a hacer una mejor elección en la que viene”.Del otro lado de la grieta, Santiago Maggiotti, el intendente de Navarro, salió a respaldar el pedido de Cristina y sostuvo de cara a octubre que “hay que unificar a la oposición”. En esta línea, manifestó que la ex presidenta “es la opción que tiene la gente para acompañar o no acompañar a las políticas del gobierno nacional”.