Inundaciones: FAA reclama apoyo financiero inmediato para superar la crisis

Desde la coordinación bonaerense de la entidad se señaló que el Fondo de Emergencias que tiene la Nación no alcanza, al tiempo que repararon en que la declaración de Emergencia, que suspende impuestos, "es insuficiente". (Con audio).

La prolongación de la crisis hídrica en campos del interior bonaerense no hace más que exasperar los ánimos de los productores. Proyecciones y estimaciones por doquier dan cuenta de un escenario sumamente complejo, para el que reclaman mayor presencia del Estado, en especial, con recursos.El coordinador bonaerense de la Federación Agraria Argentina, Jorge Solmi, cuestionó la falta de presencia del Estado para ayudar a los productores. “Se necesita plata para que los productores más chicos no se fundan. La están pasando muy mal”, enfatizó.En declaraciones a La Tecla, programa de Cadena Río, el dirigente expuso que el dinero por retenciones que recauda el Gobierno no tiene relación con la ayuda financiera que está dispuesto a ofrecer por el problema de las inundaciones.“Para darles de comer a las vacas, que están en condiciones complicadas, con agua en el campo, hacen falta 100.000 rollos por día, que son 60 millones de pesos. Y el Fondo para Emergencias tiene 500 millones de pesos; alcanza para una semanita de pasto. Nada más”, aseveró en base a un cálculo previo a la lluvia del último fin de semana.Oriundo de Pergamino, Solmi –ex diputado bonaerense- puso como ejemplo a su distrito.“Pergamino produce por año 850.000 toneladas de soja eso en plata son 1500 millones de pesos que se van todos los años, nada más que en retenciones. Los productores de Pergamino aportamos 3.500 millones de pesos, tres veces el Fondo de Emergencias que hay para toda la Nación”.En esa línea, aseguró que el dinero que llega es “una gota en el mar comparado con el aporte que hace el sector agropecuario”, al tiempo que consideró “insuficiente” la declaración de Emergencia y/o Desastre Agropecuario que tramita la Provincia para los distritos afectados y que implica la suspensión del cobro de impuestos provinciales.“Los chancheros de Estados Unidos van a venir a competir acá con los chancheros de Bolívar, porque se están fundiendo. No tienen cómo llevarle alimentos, cómo sacar chanchos gordos, dónde ponerlos en un lugar seco y no tienen plata para comprarles alimentos”, consignó. En esa línea, reparó que en varios distritos el agua ha superado los 150 milímetros.