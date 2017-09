DESDE GREMIOS

Exigen a Provincia un plan para resolver la situación edilicia de escuelas

Lo planteó el titular de UDOCBA. Dijo que el ex director General de Cultura y Educación, Alejandro Finocchiaro, reconoció que el 50% de las escuelas no estaban en condiciones dignas.

El secretario general de la Unión de Docentes de la Provincia de Buenos Aires (UDOCBA), Miguel Díaz, le apuntó al ex director General de Cultura y Educación de la Provincia, Alejandro Finocchiaro, por la falta de inversión en la infraestructura de las escuelas, uno de los problemas recurrentes del sistema provincial.En ese sentido, Díaz le cuestionó a Finocchiaro no haber trazado líneas para resolver el problema antes de partir al Ministerio de Educación de la Nación.“Cuando se fue Alejandro Finocchiaro, dijo que el 50% de las escuelas de la Provincia de Buenos Aire no están en condiciones dignas para dar clase. O sea que el 50% de lainfraestructura es deficiente. ¿Qué hizo durante dos años?”, se preguntó el dirigente.En declaraciones al programa La Tecla en Vivo, de Cadena Río, el gremialista le achacó al gobierno de María Eugenia Vidal la ausencia de un plan para resolver el problema de la situación en la que miles de niños y jóvenes reciben clases en establecimientos con problemas de mantenimiento.“Hace falta un Plan Maestro y una gran inversión para empezar a resolver esto. Y, además, un país que se endeuda internacionalmente, y el tema de la edificación de las escuelas estatales no es tenido es cuenta, hay una alarma muy grande”, criticó.Díaz anunció que esto se va a plantear en la próxima reunión de comisiones técnicas con funcionarios de la Dirección General de Cultura y Educación, encabezada desde hace poco por Gabriel Sánchez Zinny.Al mismo tiempo, pidió la mejora en el servicio del sistema que controla las licencias de los docentes, dado que la firma propuesta fue objetada en una de las primeras reuniones.“Queremos que haya un servicio como corresponde. Siempre ha sido muy malo”, sostuvo