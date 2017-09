SERVICIO

Buscan que el SAME llegue a toda la Provincia en 2019

Así lo aseguró a La Tecla el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Andrés Scarsi, quien agregó que "el SAME ha tomado dimensión, ha tomado escala".

El SAME es, casi, el principal caballito de batalla de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires a la hora de poner sobre la mesa los logros de la gestión de María Eugenia Vidal. En ese sentido, Andrés Scarsi, titular del ministerio de Salud confió a La Tecla que buscarán extenderlo a los 135 distritos al finalizar la gestión.-¿Cómo está el SAME hoy?-Hoy, el SAME ha tomado dimensión, ha tomado escala. Arrancamos con un municipio y el desafío estaba en ver si lo podíamos expandir, porque el SAME es un sistema. Si nosotros logramos que entre los municipios se hablen, si tenemos la desgracia de sufrir un accidente donde hay víctimas múltiples y el sistema funciona bien, no de manera segmentada, los municipios podrán interactuar y rescatar a la gente. Para nosotros, eso es algo que nos llena de orgullo. En Lanús, cuando llegamos, había una ambulancia para 400 mil habitantes; los hospitales que tiene son de alta complejidad, está a diez minutos de la Ciudad de Buenos Aires, con lo cual es un punto nodal gigante. Ahí hicimos mucho foco, trabajamos en conjunto con Provincia y CABA, y hoy tenés 18 ambulancias funcionando. Hay un centro operativo, se cambió la realidad. Son sistemas que uno espera no usar, pero en el caso que lo tengas que usar, que no llegue la ambulancia suelta a ver qué pasó, que llegue con personal capacitado, integrado a los hospitales municipales.-¿Tiene algún plazo para proyectarse a toda la Provincia?-Sí. El plazo es al 2019. Uno de los legados que queremos dejar es la accesibilidad al sistema, y entendemos que el SAME tiene que ser uno de los pilares para que esto suceda, y así lo estamos haciendo.