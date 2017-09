CONVITE Y DESPUéS

La respuesta de los otros dos grandes de la oposición a la carta de CFK

Luego de que la líder de Unidad Ciudadana y principal postulante a Senadora, Cristina Fernández hiciera un llamado a la unidad de todas las fuerzas opositoras, el diputado nacional Sergio Massa y el diputado provincial Fernando Navarro salieron responderle.

El primero fue el tigrense, quien señaló que "un día no nos va a unir el espanto sino el amor por la Argentina", y agregó que "el diálogo con quienes nos dividieron no es posible. El odio se lo dejo a ellos; nosotros construimos la unidad nacional con trabajo, seguridad y en paz.Por su parte, el referente del Movimiento Evita señaló que aunque no haya sido la intención, el llamado de la ex Presidenta es "un acto de desprecio hacia millones de bonaerenses que votaron otras opciones opositoras".Y dijo además que "luego de la elección, si existe el mismo compromiso que se declama ahora, la unidad se va a construir". "Vamos a tratar de aportar un millón de votos a esa unidad que se va a construir después de octubre, de cara a 2019", agregó."Los ciudadanos y ciudadanas que votamos a las listas opositoras somos mayoría y nosotros no podemos, como lo hace el Gobierno, eludir nuestras responsabilidades. Quienes conformamos la oposición tenemos la responsabilidad de evitar mayores sufrimientos a los argentinos y argentinas", había dicho CFK.Y más adelante se preguntaba: "¿Vamos a permitir que cálculos políticos y legítimas ambiciones personales en el futuro dejen que ahora el Gobierno imponga su gran ajuste?"."Nadie debe renunciar a nada. Ni a sus ideas, ni a lo que dijo, ni a lo que hizo, menos aún, a sus aspiraciones futuras. Ganemos juntos esta elección y hablemos todos y todas, de todo. Sin limitaciones y sin reservas", lanzaba Cristina.