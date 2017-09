DEFINICIONES

Intendente randazzista salió a cruzar a legislador por querer atribuirse ser de Cambiemos

El jefe comunal de Carlos Casares, Walter Torchio, cruzó duramente al senador bonaerense del unibloque “8 de enero”, Omar Foglia, por querer adjudicarse en su distrito la representación de Cambiemos. “El oficialismo nacional y provincial acá no existe, Foglia quiere ser Cambiemos pero no responde ni a la Gobernadora, ni a Macri, ni a Monzó”

El intendente de Carlos Casares por el randazzismo cruzó hoy al senador bonaerense por el unibloque "8 de enero", Omar Foglia, a quien señaló por querer atribuirse la representación de Cambiemos en el distritoTorchio apuntó que “en Casares no existe Cambiemos como tradicionalmente se lo conoce ya que quedó afuera el radicalismo y el Pro y el partido está captado por el espacio “8 de enero” donde el primer y el tercer concejal son empleados de Foglia”.Y agregó: “El oficialismo nacional y provincial acá no existe, Foglia quiere ser Cambiemos pero no responde ni a la Gobernadora, ni a Macri, ni a Monzó”.En ese sentido, el intendente casarense refrescó distintos momentos de la vida política del ahora senador provincial al señalar que “Foglia fue con una lista vecinalista y un acuerdo con el kirchnerismo en el 2007 y posteriormente formó parte del GEN, producto de eso fue dos veces senador y hoy tiene un espacio individual, por lo tanto no puede hablar desde Cambiemos”.Por último, aseveró que “en Carlos Casares el cambio llegó en el 2011”, ya que “la gestión anterior que estuvo hasta el 2011 (encabezada por Foglia) se focalizaba en arreglar la avenida San Martín y nosotros hicimos una gestión vinculada a la obra pública, la salud y la educación”.