Molina culpó a los 20 años sin obras por las inundaciones en Quilmes

El intendente quilmeño dijo que se produjeron situaciones climáticas extraordinarias, como que cayeron 120 mm de agua en una 1 hora, cuando el promedio es 70 al mes. Rechazó la utilización política del sufrimiento de muchos vecinos.

El intendente de Quilmes, Martiniano Molina, responsabilizó de la situación creada luego de las lluvias a los "20 años que no se realizaron obras básicas de infraestructura de prevención de inundaciones y hoy pagamos las consecuencias. En los últimos años previos a nuestro gobierno ni siquiera había un protocolo de seguridad para las inundaciones. Yo vivo frente al río en una zona muy humilde y cuando desbordaba el río jamás vimos un solo vehículo de defensa civil del municipio alertando a la población para que se movilizara, o informándole qué hacer ante un cable caído”, dijo.El jefe comunal explicó que "hubo un despliegue de las fuerzas municipales, provinciales y nacionales para poder asistir a la gente tras las consecuencias del temporal. Tanto defensa civil, la policía local, desarrollo social, los bomberos, el SAME, todos trabajaron coordinadamente desde el protocolo que se estableció ni bien comenzaron las tormentas. Hubo pocos evacuados que ya volvieron a sus casas".Además, señaló que las condiciones climáticas que se dieron fueron “extraordinarias”, tanto que “cayeron 120 mm de agua en una 1 hora, cuando el promedio es 70 al mes, lógicamente iba a suceder un anegamiento. Nosotros ya estábamos preparados porque nos informamos acerca de lo que se venía, pero siempre deseamos que no acontezcan estas situaciones”.A su vez, Molina se quejó de lo que consideró una "utilización política de muchos sectores intentando dañar o deslegitimizar un gobierno que está trabajando con mucho ahínco y dedicación a resolver los problemas de fondo. En el plan de obras de Quilmes están contempladas varias obras relacionadas con las inundaciones. Hay emblemáticas como las de Villa Alcira, Villa Luján, en La Paz y en el oeste del distrito, algunas desde el plan PROMEBA, que es el programa para mejoramiento de barrios”, añadió Molina.Por último, el intendente quilmeño indicó que se está trabajando en los barrios para concientizar a los vecinos con respecto a no tirar basura en los arroyos San Francisco y Las Piedras", añadiendo que "toda esa área del oeste del distrito tuvo bastante desborde a pesar de la limpieza que realizamos constantemente para que drenen más rápido. Además, hay que saber que Quilmes está en la parte más baja de la cuenca que viene desde el oeste”.