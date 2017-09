ELUCUBRACIONES

Para D´Elía, "patasucias" y "tilingos" harían perder las elecciones a CFK

El dirigente piquetero aseguró que la candidata de Unidad Ciudadana está 3 puntos abajo de Cambiemos. Culpó del resultado a la dispersión del voto y a estas dos "figuras sociológicas".

El líder piqutero Luis D´Elía aseguró que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner está perdiendo por 3 puntos la elección en la Provincia de Buenos Aires, responsabilizando del resultado a la dispersión de votos.D´Elía explicó en su editorial de este lunes que en estos tiempos "dos figuras sociológicas que se conjugan: el patasucia y el tilingo", quienes expresan "una parte importante de la sociedad argentina", responsables de la supuesta dispersión de votos que castigaría a CFK."Charlando con un encuestador de los nuestros, de esos que suelen dar en el blanco, y que voy a preservar su nombre, me decía: Luis, estamos 3 puntos abajo, porque mucha gente que está con Massa, y algunos que están con Randazzo, están votando a Macri, o mejor dicho a Bullrich, o mejor dicho a Vidal", relató el dirigente, hoy marginado de las listas de Unidad Ciudadana.Más adelante, explicó que "el patasucia es aquel que habita en el mundo de los pobres y que vota a Macri. Es el típico ejemplo, según Paulo Freire, del oprimido que imita las conductas del opresor. Nosotros tenemos que trabajar sobre los tilingos y los patasucias, y ayudar a superar esto que hoy es derrota".En tanto, definió al tilingo como esa personal que "se cree de clase media y se identifica con las clases altas, sueña y quiere ser como los poderosos. Buena parte de estos sueñan con ser Macri, son la tilinguería media, cooptada culturalmente, derrotada, sin valores. Equivoca el ser con el tener y desde las usinas del PRO le comen la cabeza".D´Elía, quien fuera candidato a diputado nacional en las elecciones de agosto, reiteró su apoyo a Cristina, aunque reconoció que no confía en sus posibilidades. "Prefiero decírtelo ahora y no que te compres la ilusión de que vamos a ganar", señaló.