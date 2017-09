ESCENARIOS

Elecciones 2017: más gente y presupuesto, el cóctel que bate Cambiemos para ganar en octubre

El intendente de Pilar, Nicolás Ducoté, adelantó a La Tecla que se modificarán algunos puntos de la campaña electoral. Aseguró que se debe “encontrar un equilibrio entre la gestión y la campaña”. Además, se profundizan las recorridas de Esteban Bullrich con total hermetismo.

En diálogo con La Tecla, el intendente de Pilar, Nicolás Ducoté (Cambiemos), contó algunos de los aspectos a reforzar para las elecciones generales y adelantó: “Vamos a modificar cosas”.En ese sentido, el jefe comunal resaltó: “Nosotros siempre ponemos la fuerza elevadora de números en la etapa siguiente. En las PASO de 2015 sacamos 29 por ciento y el peronismo sacó 50, y terminamos ganando la elección. Ahora vamos a hacer lo mismo. Vamos a poner el doble de fuerza, sobre todo en la gestión. Hasta agosto, muchos de los procesos de gestión que hicimos durante el año no se vieron”.Ducoté también realizó una autocrítica de lo sucedido en las primarias, y explicó que Cambiemos tiene que “encontrar un equilibrio entre la gestión y la campaña”.“Metimos mucha fuerza en la gestión hasta bien entrada la campaña, dos semanas antes de la elección, y empezamos tarde con el trabajo de calle, a repartir la boleta, y con la cantidad de gente que teníamos no alcanza”, apuntó.A su vez, también puso la mirada en la educación del electorado y la influencia mediática como otro aspecto a trabajar: “Mucha gente no sabía que se votaba concejal, y quienes consumen muchos medios nacionales buscaban la boleta de Carrió o Lousteau, por ejemplo; ésa es una cosa a corregir”.Por otra parte, la modificación de la estrategia no solo tendrá lugar en el Conurbano profundo, sino que el relato de los candidatos tendrá una leve modificación.Es que, en Cambiemos no están del todo contento con la performance de Esteban Bullrich durante la campaña previa a las PASO y los furcios insólitos. Por ello, el comando de campaña del oficialismo, bajó una orden clara: manejar con total y absoluto hermetismo sus recorridas.Por tal motivo, la dinámica de sus salidas será no comunicar previamente las visitas que realice, y sólo informar una vez que la recorrida esté consumada. “Primero será una selfie y luego saldrá una gacetilla oficial”, dijeron a este medio desde Cambiemos.Asimismo, otro dato clave es la ausencia de Gladys González en la campaña. A diferencia de Bullrich, que ha recorrido varios distritos (Rojas, Pergamino, Berisso, Ensenada, Chivilcoy, Nueve de Julio, entre otros? por el momento, la candidata del oficialismo para la tercera banca en juego no ha salido a la cancha.Así las cosas, con una leve modificación en la estrategia electoral, Cambiemos buscará fortalecer el voto blando en el Conurbano y mejorar la performance de los aspirantes a senadores.