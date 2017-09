INSISTENCIA

"Ni mangueros ni llorones": Salvador defiende a la UCR dentro de Cambiemos

El vicegobernador bonaerense criticó a quienes cuestionan la escasa presencia de la UCR en las listas del oficialismo. Y fue contundente con sus críticos: "Bancamos a Cambiemos", expresó.

La participación de la Unión Cívica Radical dentro del espacio Cambiemos, evaluda como pobre y de poca presencia por sectores críticos, sigue generando debates en el seno del centenario partido.Desde las altas esferas radicales se suman mosqueteros, dispuestos a defender a capa y espada la permanencia de la UCR como fuerza integrante del partido de gobierno, como lo ha hecho el propio vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Salvador.En el transcurso de un acto realizado en el subcomité radical de Wilde, en Avellaneda, Salvador mostró las garras y aseguró: "No somos un partido de mangueros ni de llorones; bancamos a Cambiemos", poniendo algo más de calor al debate que por estas horas sostienen algunos sectores dentro de la UCR.El escenario elegido por Salvador, que participó de las presentación de postulantes de Cambiemos en ese distrito, no fue casual ni pasó desapercibido, ya que el radicalismo no logró imponer candidatos en la lista de concejales, a pesar del intento de un sector de presentar lista y el posterior desistimiento de los mismos ante las trabas impuestas desde la conducción radical.“No hay que dejarse abatir por esas ideas de que no tenemos gente en las listas, que no nos escuchan, realmente el radicalismo nació para cosas grandes, el radicalismo no es un partido de mangueros ni de llorones, el radicalismo es un partido de hombres y mujeres de bien, que quieren poner todas su fuerzas al servicio del país, para que esto se ponga en marcha, y hoy lo hemos hecho a través de cambiemos y el país hoy está en marcha”, aseguró el vicegobernador bonaerense al portal El Termómetro.Del acto participaron dirigentes locales, entre ellos el candidato a diputado provincial Lucas Yacob quien, en el mismo sentido, aseguró que la gente les transmite su optimismo en las calles, cuando salen de timbreo, pidiendo "no perder el eje y redoblando los esfuerzos".