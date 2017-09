SALUD

Provincia advierte: “no queremos cerrar las UPA, pero tenemos que refuncionalizarlas”

Con críticas a los gobiernos predecesores, el ministro de Salud de la provincia, Andrés Scarsi señaló que las Unidades de Pronta Atención fueron “una buena medida mal administrada”.

Desde la oposición, se ha señalado en varias oportunidades, que el gobierno de María Eugenia Vidal, entre sus objetivos, se encontraba desguazar las Unidades de Pronta Atención (UPA 24hs) impulsadas por la gestión de Daniel Scioli. Inclusive, con la dependencia de General Madariaga como caso testigo, se pusieron en alerta ante posibles cierres de los hospitales intermedios.En conversación con Andrés Scarsi, el ministro de Salud bonaerense, aseguró que no se cerrarán, pero que se buscarán cambiar su idiosincrasia.-Las Unidades de Pronta Atención son uno de los centros de las críticas. ¿Cuál es la realidad de las UPA?-Es llamativo escuchar a gente que ha estado 30 años en el sistema criticar lo mismo que ellos han inventado, pero esas son cosas que pasan. Y uno tiene que levantar el guante. ¿Y el guante sabés cómo se levanta? Laburando para cambiar esa realidad, no contestando chicanas ni teniendo cruces a nivel político. Porque, también, una de las cosas que tenemos que entender es que debemos correr la mezquindad de las discusiones políticas en este tema. Y en esto te hablo de corazón, porque vengo de una familia donde a esto lo mamé, me crié dentro de un hospital y dentro de un ministerio. Hubo UPA que estuvieron desde el día uno, como la de Lomas de Zamora, armadas para un barrio que es una de las zonas más pobres que tiene la Argentina, cerca del riachuelo, donde había una necesidad, y se puso un hospital intermedio cercano a la gente. ¿Pero sabés qué no se no trabajó como parte de la mezquindad? La interacción con los hospitales a nivel municipal y la interacción con los hospitales provinciales. Fue una buena medida mal administrada.-¿Cómo se soluciona?-Lo que hicimos, y seguimos haciendo, es integrar estos dispositivos con la realidad local. El caso paradigmático es el de Tres de Febrero; cuando vos ves esa UPA funcionando con los médicos ordenados, con un equipo de trabajo, con una base del SAME, decís “ahí sí se puede”. Lo que estaba mal diseñado se lo puede reorientar y tener un buen recurso. Nosotros no queremos cerrar las UPA, pero las tenemos que refuncionalizar e integrar a las realidades locales.