DESERCIONES

Teléfono para Randazzo: ahora perdería el apoyo de un capo de la CGT

Héctor Daer, uno de los tres secretarios generales cegetistas, envió un guiño al kirchnerismo al asegurar que en octubre votará a sector del peronismo que "más fuerza le haga a Cambiemos". El líder del sindicato de Sanidad había apoyado a Cumplir previo a las PASO.

La huída de dirigentes de Cumplir, que conduce Florencio Randazzo, hacia otros espacios políticos de cara a las elecciones de octubre parece no tener fin.Randazzo, que hace unos días denunció la existencia de "aprietes" por parte de Unión Ciudadana, que incluiría ofrecimiento de cargos a cambio de abandonar al randazzismo, perdería ahora el apoyo de un peso pesado del sindicalismo: Héctor Daer.Según se rumorea, el integrante del triunvirato cegetista habría enviado en las últimas horas un claro mensaje hacia Cristina Fernández de Kircher, candidata a senadora por Unidad Ciudadana, a pesar de reivindicar su apoyo al peronismo.La sutileza quedó evidenciada al explayarse y aclarar que se inclinará por la fuerza que pueda hacer más fuerza al gobierno de Cambiemos en la Provincia de Buenos Aires.Por si hacía falta más claridad, el diputado nacional del monobloque "De los trabajadores" había jugado en favor de Cumplir antes de las PASO, espacio que obtuvo casi el 6 por ciento de los votos en la categoría de senadores nacionales.El secretario general del Sindicato de Sanidad, quien en su momento se alejó del Frente Renovador de Sergio Massa, había considerado entonces a Randazzo como el mejor candidato del peronismo, algo que no parecería sostener de cara al 22 de octubre.Sin embargo, haciendo gala de una notable capacidad diplomática, no dejó afuera al candidato de Cumplir en su valoración de postulantes, al asegurar que sólo hay dos sectores que lo representan en territorio bonaerense: Unidad Ciudadana y la construcción electoral que conduce el propio Randazzo.