MEDICIONES

El 23,4% puede cambiar su voto en octubre por el caso Maldonado, según encuesta

Es el resultado de un estudio realizado por el Centro de Análisis e Investigación Taquion Research. El impacto en el Gobierno puede ser leve. Asímismo, más del 80% de los encuestados consideró que la clase política en general está más interesada en un rédito político. Por poco, Bullrich sigue arriba.

Depende de cómo avance y se resuelva la causa por la desaparición de Santiago Maldonado, más de 20% de los que están al tanto del caso puede llegar a cambiar su voto de cara a las elecciones Generales de octubre.Así se desprende de un estudio del Centro de Análisis e Investigación Taquion Research, a partir de una encuesta realizada entre el 6 y el 7 de septiembre en la Provincia de Buenos Aires sobre 850 casos efectivos.El 23,4% puede modificar su intención de voto. En el caso del Gobierno, el 10,8% puede quitarle su voto a Esteban Bullrich para octubre, mientras retiene el 89,2% que se mantiene firme más allá del desenlace de la investigación.En tanto, de los votantes de Cristina Fernández de Kirchner, el 87,2% no cambiará su voto, aunque sí puede hacerlo el 12,8% de su base electoral, de acuerdo a cómo avance el caso. Los números son bastante cercanos a los que tiene el Gobierno y ratifican el escenario de paridad que dejó las PASO.En tanto, los que registran mayores adherentes de una eventual modificación del voto se encuentran en las filas de Sergio Massa o de Florencio Randazzo. Mientras que el 44,5% de la base electoral del primero puede cambiar su voto, en el caso del segundo, esa posibilidad llega al 38,2%.El estudio, que midió diferentes aristas del impacto del caso Maldonado, buscó registrar los posicionamientos del electorado, en especial de los que están al tanto del caso. En ese marco, el 55,2% opinó que el Gobierno debió haber separado a los gendarmes involucrados en el desalojo de la protesta donde desapareció Maldonado “como primera medida”. El 44,8%, a su vez, consignó que se debe esperar un veredicto de la Justicia.Desde este punto, el 55,6% consideró incorrecto el accionar del Gobierno hasta el momento, mientras que el 44,4% le pareció correcto como se desempeñaron hasta ahora los funcionarios macristas.Por otro lado, y en esta línea, la mayoría de los encuestados reconocen la politización que hay en medio del caso. El 81,3% sostuvo que a la clase política en general le importa el rédito político que le pueda, más que la resolución del caso en sí, postura que avaló el 18,7%.Así las cosas, los números finales de intención de voto no se desmarcan demasiado de los conocidos hasta ahora, y se mantiene una leve ventaja para el oficialismo. El ex ministro de Educación de Macri alcanza el 35,2%, mientras que Cristina Fernández de Kirchner totaliza un 32,5. Sergio Massa apenas supera el 10%, con lo que se ve disminuido con respecto a las PASO, mientras que la base de Florencio Randazzo con 5,6% conserva la mayor parte de lo logrado en agosto.El error muestral del estudio es de (+/- 3,4%), y se realizó mediante una encuesta telefónica con operadora. El Centro de Análisis e Investigación Taquion Research está integrado por Sergio Doval, director de Opinión Pública de la Universidad Abierta Interamericana, Martín Vivo, socio de Axonier Consultores, y Estefanía Delfino, del área de Opinión Publica de la UAI.