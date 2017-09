CAMPAñA

Objetivo "más votos que en las PASO": Massa se abraza a Maldonado para al fin salir de la grieta

La Tercera es la sección del peronismo, aunque Brandsen, uno de los distritos más chicos, es liderado por la UCR. Ahí fue el líder de Un País a buscar votos que lo lleven a pelear el soñado triple empate. Y Santiago Maldonado fue parte del discurso

El tigrense dialogó con vecinos, comerciantes y jubilados; y en ese marco, les transmitió sus propuestas para mejorar el empleo de los jóvenes, las jubilaciones, la generación de trabajo, la lucha contra la inseguridad y contra el narcotráfico.Acompañado por el candidato a concejal Daniel Caraballo y el senador provincial José Luis Pallares, Massa felicitó a las autoridades del Club El Progreso por su 50º aniversario, y mantuvo un encuentro con miembros de la Asociación Civil Vecinos Barrios Mataderos."Estamos aprovechando cada una de estas recorridas para conversar con la gente, contarles nuestra propuesta, y sobre todo para terminar de quitarle los miedos", dijo el candidato a Senador.Y añadió: "En agosto la gente votó con miedo, y hoy ese miedo se potencia por la violencia política que se instaló a partir del caso de Santiago Maldonado".En ese sentido, Massa destacó: "Ningún país sale adelante en medio de un clima de violencia y división. Por eso, nuestra tarea es llamar a la unidad y mostrarle a los argentinos que podemos vivir mejor. Más allá del miedo, de los fantasmas del pasado y de los problemas del presente, podemos corregir el rumbo y empezar a soñar con una Argentina unida y para todos"."Junto a nuestro equipo vamos a poner en la agenda los temas que de verdad tenemos que resolver, como el empleo de los jóvenes, las jubilaciones y el destino de la plata de las jubilaciones, la generación de trabajo, la lucha contra la inseguridad, la lucha contra el narcotráfico", indicó.Como se dijo anteriormente Massa le apunta a la polarización y días atrás señaló que "en las PASO en la provincia votaron 3 millones 200 mil personas a Unidad Ciudadana, 3 millones 200 mil personas a Cambiemos y 3 millones 200 mil personas votaron otra cosa, aquellos que no quieren que los sometan a la pelea, a la división, a la fractura de la Argentina”.“Nuestra responsabilidad es liderar a esos 3 millones 200 mil bonaerenses que dicen basta a las peleas, a quienes están decepcionados por una economía de un gobierno que piensa en los más ricos, o a quienes no quieren volver para atrás. Si no quieren repetir el pasado y no están contentos con el presente, nosotros queremos invitarlos a apostar por el futuro”, agregaba.“Apostamos a que con los diputados, senadores y legisladores que la gente nos dé el 22 de octubre, tengamos la fuerza en el Congreso para terminar con un país dividido y desigual”, completó.