ENCUESTA

Cambiemos arriba por una mínima diferencia

De acuerdo a un sondeo del Centros de Estudios de Opinión Pública, Cambiemos se ubica por apenas un punto por encima de la boleta de Unidad Ciudadana. El escenario está lejos de mostrar una definición.

Cuando falta poco más de un mes para las elecciones Generales, el escenario que se proyecta está teñido bajo un manto de incertidumbre, mucho más complejo a partir del resultado de las PASO y con pronósticos aún en proceso de análisis.De todas maneras, ya comienzan a escucharse las primeras encuestas. Y el escenario no difiere al que se dio el 13 de agosto. Por caso, Cambiemos se impone en una encuesta reciente por un punto a Unidad Ciudadana, una mínima diferencia que, incluso, hace pensar en el margen de error de todo estudio de opinión pública.Se trata de un relevamiento llevado a cabo por el Centro de Estudios de Opinión Pública, que conduce el sociólogo Roberto Bacman. El trabajo expone que la fórmula de Esteban Bullrich-Gladys González obtiene un 36,7% de intención de voto frente al 35,6% que alcanza la nómina de Cristina Fernández de Kirchner-Jorge Taiana.De ahí, para abajo las ubicaciones parecen mantenerse, aunque 1País, el espacio de Sergio Massa y Margarita Stolbizer, y el Frente Justicialista-Cumplir, que encabeza Florencio Randazzo, sufren una sangría de votos, mínima por ciento, en pos del “voto útil”.El estudio publicado por Página 12 señala que Cambiemos obtiene nuevos votos a partir de votantes de 1País, y de aquellos que no concurrieron a las urnas en las PASO y afirman que lo harán para octubre.En tanto, Unidad Ciudadana, rasga también votos en el electorado massista, de aquellos que eligieron a una opción electoral que no superó el 1,5% de las PASO, y, en menor medida, de aquellos que irán a votar a las Generales sin haber ido en agosto.Como se muestra, la polarización puede alcanzar el 75% y es alta, aunque no total. De tres puntos de 1País, dos van para Cambiemos, y 1 para Unidad Ciudadana, en tanto, que el electorado randazzista puede migrar también para la boleta de Cristina.“Aunque el escenario comienza a dejar en evidencia ciertos cambios y movimientos con relación a las primarias, nada parece estar definitivamente cerrado y aún subsisten más dudas que certezas respecto a los distintos factores que podrán llegar a influir de aquí a los comicios generales de octubre”, apuntó Bacman.El estudio consistió en 2.500 consultas telefónicas, realizadas a partir de una representación entre el conurbano bonaerense, las grandes ciudades como La Plata, Mar del Plata y Bahía Blanca, y el interior provincial.