LUJáN

Distrito acorralado por investigación judicial

Un funcionario cercano al intendente Darío Kubar es seguido de cerca por la jueza Arroyo Salgado. Manejos irregulares, sospechas de negociados y más son parte de la gestión local

Hace casi un año, La Tecla daba cuenta de una serie de denuncias locales contra la gestión de Darío Kubar al frente de General Rodríguez. En definitiva, distintos dirigentes del distrito lo acusaban por cobro de favores, nepotismo y persecuciones políticas. Las acusaciones coincidían en señalar que “Kubar se mueve como se movían los barones del Conurbano”; y hasta era señalado por la oposición como el aprendiz de los “señores feudales” de la Primera sección electoral.Así las cosas, con el paso del tiempo, en el mismo pago del intendente de Cambiemos aseguran que las prácticas se profundizaron y que la situación distrital es mucho más compleja e incluye a funcionarios de línea directa. Además, según fuentes del propio Concejo Delibe-rante, al tridente de cuestionamientos se sumó uno más que llamativo, y que salió a la luz después de una serie de allanamientos ordenados por la jueza Sandra Arroyo Salgado. En definitiva, la acusación apunta contra el propio intendente y Sergio Cuello, por el momento, subsecretario de Inspección General.Es que el funcionario en cuestión es titular de la heladería “Tommaso”, que fue allanada por orden de la jueza en el marco de una investigación nacional por cobro de coimas a cambio de perdonar impuestos. Mediáticamente, la causa tomó relevancia a nivel nacional. Conforme a lo denunciado por la AFIP hay varios funcionarios de todo tipo vinculados por “manipular los sistemas para cancelar deudas, proveer facturación electrónica apócrifa, generación de retenciones impositivas y previsionales falsas, concesión irregular de planes de pagos ‘especiales’ y aprobación irregular de documentación para importaciones aduaneras”.En dicho marco, Cuello quedó directamente relacionado, y fue allanado uno de suscomercios, además de viviendas vinculados a su persona.No obstante, desde el mismo distrito señalan que los dardos hacia Cuello también impactan en el jefe comunal Kubar, ya que la relación entre ellos es más que profunda; y si bien algunos apuntan que son socios en los negocios, otros sólo señalan que la relación es personal ypolítica.De esa manera, desde el recinto deliberativo remarcaron que el vínculo entre ambos es fehaciente, y aseguraron que incluso la municipalidad contrató a un negocio de su persona para hacerse cargo del catering. Se trata del bar La Heralda, inaugurado a principio de este año y que hasta ha sido sede de los agasajos realizados por Kubar en el marco del Día del Periodista. Igualmente, según pudo constatar La Tecla, dicho comercio no se encuentra directamente a nombre de Cuello, pero sí está bajo la titularidad de su hija Jesica Daniela.En ese sentido, en el propio seno del Concejo Deliberante explicaron que desde la Municipalidad no se realizó ningún tipo de manifestación respecto de las diferentes acusaciones que pesan sobre el funcionario, ni sobre la investigación que lleva adelante la jueza Arroyo Salgado. Vale destacar que los allanamientos en sus depedencias se llevaron a cabo a mediados de junio de este año.Asimismo, el exsecretario de Gobierno del distrito y actual integrante del palacio legislativo, Sergio Maffía, quien en 2015 fue el primer postulante a concejal por Cambiemos y acompañó la candidatura de Kubar a intendente en las PASO y en las generales, sostuvo a La Tecla que Cuello “debería dar un paso al costado, ya que no beneficia a la gestión; no es conveniente tenerlo en la gestión”.A pesar del consejo del edil, la suerte de Cuello sería diferente: presentaría su renuncia, pero para asumir un nuevo cargo en el equipo municipal. Por estos mo-mentos se está perge-ñando el pase del actual subsecretario de Inspec-ción General al frente de la Delegación Malvinas, ente en-cargado de los servicios públicos de los barrios ubicados entre el límite de Rodríguez y la ciudad vecina de Moreno.Así las cosas, con allanamientos y sospechas de negociados entre funcionarios co-munales y la propia municipalidad, Gene-ral Rodríguez vuelve al centro de la tormenta, y todos los dardos apuntan a su intendente, Darío Kubar.