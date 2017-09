INUNDACIONES

Diferencias a la hora de medir las pérdidas

Más de 50 distritos del interior bonaerense están afectados por el avance del agua, y el sector agroindustrial de la Provincia lo sufre en materia económica. Las cifras que manejan las entidades no siempre concuerdan con las previsiones oficiales

Las inundaciones afectan a 52 distritos de la provincia de Buenos Aires y, además de pérdidas, trajeron polémica. Es que el avance del agua resquebraja la relación entre las entidades del sector y el gobierno bonaerense. En ese sentido, las organizaciones agrarias reclaman estadísticas oficiales que estimen las pérdidas económicas enlos principales rubros de la actividad agropecuaria.Las entidades que nuclean a los productores rurales elaboraron sus propios números, pero los muestreos fueron desestimados desde el ministerio de Agro-industria de la Provincia, que conduce Leonardo Sarquís. La bronca del sector agrario radica en lo que consideran una contradicción. “Hay una dirección provincial de Estadística que no calcula pérdidas económicas porque Sarquís no le da la orden política; cómo puede ser que tengas fotos satelitales para saber cómo están los campos y no para saber qué pérdida económica hay”, argumentó el director de Federa-ción Agraria Argentina (FAA), Jorge Solmi.En ese sentido, el dirigente agrario destacó que “alrededor de 90.000 partidas rurales se van a revaluar en base a las imágenes satélites; sería bueno que también usen esas mismas fotos satelitales para ver qué pérdida tienen los productores y no sólo para recaudar”.Del otro lado de la vereda, Leonardo Sarquís pidió ser “muy cautos” a la hora de precisar las pérdidas. Si bien aseguró que hay una importante superficie de hectáreas afectadas por el agua, explicó que “tienen diferente grado de impacto: hay lugares donde les permite se-guir cosechando y otros lugares donde se pueden perder los cultivos”. Además destacó que “hay zonas donde los rindes fueron tan buenos, que compensan esas pérdidas”.SojaLos distritos afectados producen históricamente más del 60% de oleaginosa en elterritorio bonaerense, y la cosecha 2015/16 fue de 14.654.344 toneladas.Para FAA, entonces, la pérdida sería del orden de los$ 22.500.000.000, de mantenerse las condiciones, y equivalente a la carga de 170.000 camiones. CARBAP sostiene que las hectáreas inundadas son 692.972, que serían 1.969.760 toneladas e impactarían con una pérdida de 669.718.395 dólares.CerdosDesde FAA aseguraron a La Tecla que la región es la responsable de más del 52% del rodeo de cerdos provincial, y se calcula que la situación afecta un cuarto de millón de animales que cuestan, estimativamente, (para la faena) 625 millones de pesos.LecheríaEn la región inundada hay unos 1.500 tambos, con 600.000 vacas, que re-presentan el 67% de los productores de leche de la provincia de Buenos Aires.Ninguna institución agraria se animó a arrojar cifras por pérdidas económicas, ni siquiera desde la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (CONINAGRO).No obstante, fuentes de la Dirección Provincial de Lechería señalaron que estimativamente se perdieron en el año 125.000.000 de litros de leche, lo que significaría unos $ 712.500.000.Cabe destacar que esta pérdida eco-nómica sólo atañe al lucro cesante por leche no entregada; ergo, el sector aún registraría mayor pérdida eco-nómica por rotura de maquinarias, reservas forrajeras y todas aquellas variables incluidas en el rubro.La intransitabilidad de los caminos rurales afectó mucho a la actividad.