Desde Cambiemos piden por el Fondo del Conurbano y apuntan a “Santa Cruz y Formosa”

“No es justo que el dinero de los bonaerenses vaya a Santa Cruz o Formosa para que Alicia Kirchner o Gildo Insfrán lo administren”, sostuvo el diputado Daletto después de respaldar a Vidal.

El diputado provincial por Cambiemos, Marcelo Daletto, salió a dar una muestra de apoyo hacía la gobernadora María Eugenia Vidal y pidió por el Fondo del Conurbano. “Hoy participar del excedente es más beneficioso que ser titular del Fondo del Conurbano”, expresó.En ese sentido, subrayó que “no podemos hacer solidaridad con lo que nos falta y sacarle a los bonaerenses lo que necesitan para vivir dignamente”.“Hoy el Fondo del Conurbano que corresponde a la provincia de Buenos Aires se reparte en un 1,5 para la Provincia y un 98,5 entre las Provincias que no son el Conurbano”, señaló Daletto.En tanto, agregó: “nos sacan más de la mitad de lo que aportamos para que el resto de las Provincias puedan hacer rutas poco transitadas –y no por eso menos importantes-, mientras que nuestros vecinos arriesgan y a veces pierden su vida en las nuestras por falta de fondos para repararlas”.Por último, Daletto sostuvo que “no es justo que el dinero de los bonaerenses vaya a Santa Cruz o Formosa para que Alicia Kirchner o Gildo Insfrán lo administren a su gusto, mientras que los bonaerenses lo necesitamos para que se use para equipar y arreglar nuestros hospitales o nuestras escuelas”.