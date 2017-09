ESCENARIOS

Octubre en la mira: dónde buscar los votos

Unidad Ciudadana y Cambiemos están obligados a mantener las adhesiones de agosto pasado y mejorar los números para que la victoria no peligre. A qué sector apuntará cada uno.

La ingeniería electoral no sólo evalúa los aspectos a reforzar, sino también los nichos donde es permeable captar votos. De esta forma, tanto Unidad Ciudadana como Cambiemos saben dónde apuntarán los cañones. Por el lado del frente kirchnerista, un senador bonaerense, en off the record, comentó a La Tecla que por estos días mantienen reuniones con el sector gremial para conseguir el apoyo de los sindicatos que en agosto se movieron con el randazzismo.“Para las PASO cometimos el error de no mantener un discurso que apelara al voto justicialista”, afirmó. En ese sentido señaló que buscan imantar el voto de UOCRA, Camioneros, Comercios y todo sector afín a cualquier actividad.Por el lado de Cambiemos, la apuesta es atraer al votante “apático”, que en las primarias no fue a las urnas. Según confían en el seno del oficialismo, el 80% de ese electorado los votaría.De esta forma, los cálculos de quienes manejan las probabilidades eleccionarias se basan en que para octubre, el nivel de participación crecería unos puntos, por lo menos para superar el 80% del electorado (fue del 77% en las PASO).En efecto, dirigentes, militantes e intendentes de Cambiemos comenzarán a peinar los padrones para conocer puntualmente quiénes son los ciudadanos que no fueron a votar. “Todas las mesas tienen un total de 350 votantes y, con trabajo, vamos a identificar a cada uno y vamos a salir a buscarlo”, confió un intendente oficialista.