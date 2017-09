DECLARACIONES CRUZADAS

Ministro provincial le contesta a candidato de Unidad Ciudadana

El ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Provincia, Jorge Elustondo, salió a cruzar al candidato a diputado nacional kirchnerista Roberto Salvarezza.

En plena campaña, las declaraciones cruzadas entre el oficialismo y el espacio comandado por la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner están a la orden del día. De cara a octubre, crece la polarización entre ambos sectores, que buscar marcar el terreno con la vista puesta en el 2019. En esta ocasión, Elustondo le respondió al ex titular del CONICET, tras duras críticas acerca del desarrollo de la materia en la Provincia.A continuación, el comunicado:"Cuando nos hicimos cargo del Gobierno, el 11 de diciembre de 2015, el presupuesto de la Comisión de Investigaciones Científicas (CIC) había sido de poco más de 150 millones de pesos y en nuestro primer año se lo llevó a 220 millones de pesos.Un año después lo aumentamos a 306 millones de pesos y estimamos que el año próximo sea de más de 400 millones de pesos. Todo esto demuestra que el presupuesto de la CIC ha ido aumentando año tras año pero, fundamentalmente ha crecido respecto de 2015.El candidato a diputado Salvarezza declaró que yo ignoro que conduzco un Ministerio pequeño, haciendo mención de los 124 millones de pesos que administramos durante su primer año de vida. No solo demuestra desinformación sino que tampoco advierte que la gobernadora María Eugenia Vidal elevó a rango ministerial la Subsecretaría de Ciencia y Tecnología que dependía del Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología y que disponía de 20 millones de pesos, lo que significa un aumento del 600%.En síntesis, la gobernadora Vidal al darle rango ministerial a la Subsecretaría de Ciencia y Tecnología incrementó seis veces el presupuesto del área y hoy los fondos de la CIC son el doble de los que disponía cuando el ex gobernador Daniel Scioli era gobernador de la Provincia.Fundamentalmente me sorprende que siendo Salvarezza investigador de Conicet, con gran reconocimiento en su tarea académica, esté ignorando lo que está pasando en mi gestión, en la gestión de la gobernadora María Eugenia Vidal con el Conicet, con el organismo que él presidió.Está ignorando además, en la crítica que él hace a nuestra gestión, lo que estamos haciendo con el Conicet. Tenemos un trabajo activo con los 4 CCT de la Provincia de Buenos Aires en temas centrales como la Red Ambiental, que constituimos en Bahía Blanca, con la Red Rumbo, el Conicet, la CIC, nuestro Ministerio. La semana que viene vamos a hacer en La Plata la Red Rumbo de Universidades, la CIC, el Ministerio y el Conicet, con la presencia del Dr. Ceccato que hace un ejercicio responsable y serio de la conducción del Conicet, poniendo también la red de hidrología. O sea que van a converger con una presencia de todas las áreas de la provincia de Buenos Aires comprometidas.Esto demuestra que por primera vez se hace un trabajo que no se había hecho en décadas en la Provincia: el sistema científico-tecnológico está articulado, está trabajando en conjunto, está sumando capacidades a las que se incorporan el INTA y el INTI. Esto es lo que estamos haciendo.El Dr. Salvarezza va a ser diputado nacional por el lugar que ocupa en su lista. En esa elección, Salvarezza será un diputado importante y ahí es donde tiene que estar preparado para hacer un aporte al sistema de ciencia, tecnología e innovación, porque seguramente integrará la comisión de ciencia y tecnología de la Cámara de Diputados y va a ser importante conversar con él.Lo he invitado al Ministerio y a la CIC. Nos interesa mucho saber qué piensa, qué es lo que sabe, qué aporte puede hacer. Lo invito a no tratar de confundir a la opinión pública atreviéndose a cuestionar e interpelar a la gobernadora María Eugenia Vidal que está haciendo una monumental tarea de reparación en todos los planos y en todos los niveles de la Provincia que fue devastada por su compañero de lista, Daniel Scioli".