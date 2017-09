ELECCIONES 2017

Desde el dominguismo ya llaman a votar CFK como "única forma" de ganarle a Macri

El diputado provincial y ex intendente Chacabuco, Mauricio Barrientos, sostuvo que Randazzo "no tiene ninguna posibilidad en la discusión" hacia octubre. Y llamó a un replanteo partidario por el crecimiento de Cambiemos.

Aunque la campaña no empezó formalmente, los movimientos del ajedrez político no cesaron desde las PASO. Esta semana el dominguismo, que había sido aliado de Randazzo, se acercó a Cristina y ya llama para votar por Unidad Ciudadana.Mauricio Barrientos, actual diputado provincial y ex intendente Chacabuco, señaló este viernes en diálogo con Cadena Río que gran parte de los 600 mil votos que obtuvo el Frente Justicialista “van a votar a Cristina en octubre”.“Claramente Macri es el ajuste y el tarifazo y la única forma de frenar todo eso, y sobre todo viendo lo que pasó en las PASO, es que la (la candidata a) senadora Fernández de Kirchner termine ganando en las elecciones de octubre”, afirmó a La Tecla en Vivo.Barrientos descartó cualquier tipo de chance de Randazzo en la contienda. “Lo que políticamente está en discusión es si se puede mandar un mensaje a Macri para que frene el ajuste y después es si entra Taiana o Gladys González”, agregó.Barrientos es parte del sector de Julián Domínguez. Darío Golía, otro miembro del espacio del ex titular de la Cámara de Diputados de la Nación y también ex intendente de Chacabuco, se tomó una foto con Cristina Fernández de Kirchner en el Instituto Patria. El contacto quedó abierto y el acercamiento habilitado.“Claramente, con paso, sin paso, los peronistas eligieron a cristina. Y en el peronismo el que gana conduce, y los que perdemos tenemos que acompañar. Los peronistas vamos a unificar el voto en esa candidatura”, ahondó el dirigente.En ese sentido, llamó a un replanteo partidario. “Cambiemos se ha consolidado en estas elecciones. Nosotros discutimos voto a voto al final, pero ganaron más de 100 distritos en la Provincia de Buenos Aires. Mirás el interior y es amarillo.”