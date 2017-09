ENTREVISTA EXCLUSIVA

Andrés Scarsi: “Cuando terminemos la gestión, el legado se va a notar”

En su primera entrevista desde que asumió como ministro de Salud, el flamante funcionario habla de los desafíos y las proyecciones de su gestión frente a la cartera. El SAME y el trabajo en un año electoral.

Hace dos meses, la gobernadora María Eugenia Vidal decidió cambiar el rumbo en el ministerio de Salud y dispuso que asumiera Andrés Scarsi en reemplazo de Zulma Ortiz. Con sesenta días de trabajo sobre sus espaldas, el ministro recibió a La Tecla en su despacho en el Bapro, para la primera entrevista como flamante integrante del equipo bonaerense.-¿Cómo encontró el ministerio cuando le tocó asumir?-Los problemas del sistema de salud argentino, no sólo de la Provincia, son sistémicos y estructurales. Esto quiere decir que tenés un montón de temas que son de fondo, que llevan mucho tiempo encaminarlos. La mirada nuestra es que eso se ha descontinuado muchas veces por determinados gobiernos y que no se siguió la famosa política pública en materia de salud. El trabajo que se hizo en el último año y medio en Salud fue muy importante, se dejaron cimientos para poder subir la vara. A veces uno no ve los resultados en la inmediatez y le agarra un poco de ansiedad, porque hay un tema que no se solucionó; pero los temas de salud son de largo plazo, entonces es muy difícil ver resultados. Los grandes indicadores de la salud se mide en trienios; para saber si lo que vos hiciste tuvo un gran impacto, medio o bajo, necesitás esperar tres años para medirlo.-¿Cuáles son las falencias del sistema o los puntos a reforzar para tener resultados pronto?-El sistema tiene un problema de fragmentación y segmentación. Eso quiere decir que la Argentina tiene diferentes cajas de financiamiento para cubrir a toda la población; la seguridad social como el principal actor, la formalidad laboral, el sistema prepago y el pago de bolsillo, que es marginal pero existe; y después puede haber otros, como el PAMI o el caso del IOMA. Esa fragmentación del sistema genera ondas expansivas. Una de ellas es el poliempleo del profesional médico, que termina generando problemas asistenciales. Por otro lado está la segmentación. Nosotros tenemos conviviendo diferentes políticas públicas entre un municipio, la Provincia y la Nación. El desafío es integrar esas líneas de trabajo para poder romper esa segmentación que existe; poder integrar el financiamiento.-¿Y las medidas a tomar?-Las medidas a tomar son, por un lado, la accesibilidad a un servicio o a un medicamento, y, por el otro, la cobertura. Son los grandes debates que nos debemos dar, que, por su complejidad, va a llevar tiempo hacerlo. Nadie puede pensar que vamos a mejorar la accesibilidad al sistema de salud provincial del sector público si no trabajamos de manera articulada con la seguridad social, con las asociaciones de profesionales, las representaciones sindicales. Un montón de actores juegan en esta mesa. No tenemos que perder el norte, y nosotros vamos hacia ese sentido; vamos a mejorar la accesibilidad, vamos a mejorar la cobertura. Se ha hecho un gran trabajo en este año y medio, que quizás no se note ya, pero estoy convencido que cuando terminemos la gestión, el legado se va a notar.-¿Cómo es la relación laboral con los municipios?-Es un tema central para nosotros. No podemos pensar políticas públicas si no pensamos cómo vamos a trabajar de manera articulada con los municipios. El primer nivel de atención, la salita del barrio, es materia de salud de los municipios, y es donde se genera el primer contacto de los pacientes o de los ciudadanos con el sistema. Después viene el segundo nivel, que ya es hospitalario y, por lo general, en el Conurbano depende de la Provincia; pero cuando uno se va más hacia adentro de la Provincia es más municipal. Ahí hay mucha tarea para hacer en conjunto con los intendentes. En este año y medio se ha trabajado de una forma distinta a la que uno veía antes, que es que no importe el color político de la intendencia, porque, en definitiva, lo que uno tiene que lograr es la accesibilidad del paciente, que no distingue si uno es del PRO, peronista, radical. La madurez política que necesitamos es la que hemos planteado para trabajar, y es la que espero se genere a nivel municipal, y así está siendo.-¿Qué le pidió Vidal cuando lo sumó al gabinete?-Me pidió que armemos un buen equipo de trabajo, que ese equipo tenía que cumplir con los valores del resto del gabinete, que había puntos que para ella eran innegociables, relacionados con la accesibilidad, y con darle al vecino una cercanía al ministerio. Esto no es tener el ministerio en La Plata y esperar que la gente venga, sino que es ir a buscar el trabajo en conjunto con la ciudadanía y con los intendentes, donde el sistema interactúa todo el tiempo; porque hay que entender que toda la parte de vía pública, preventiva, de primer nivel de atención, es municipal.-Sí o sí se debe trabajar con los intendentes...-Nosotros no podemos pensar en una Provincia aislada del Conurbano, o del resto de los municipios del interior, en la relación con los intendentes y con sus secretarios de Salud. Hay mecanismos para trabajarlo, que tienen que ver, principalmente, con la capacitación, con estar juntos, peléandola todos los días, con el celular abierto las 24 horas, que es otra de las cosas que María Eugenia me pidió. Es el compromiso con el trabajo, que eso es lo que nosotros mamamos desde siempre.