PRESIONES

Randazzo rechazó "aprietes" de Unidad Ciudadana para bajar su candidatura

El candidato a senador por Cumplir advirtió que se equivocan quienes lo presionan para bajar su candidatura y beneficiar a Cristina. Aseguró que en su espacio son serios y que tienen convicción y coraje.

La campaña electoral toma cada día más color, signada por el intento de los candidatos por instalarse como protagonistas. Algunos ya lo son, otros pretenden serlo para romper con las tendencias.Así, el postulante a senador por Cumplir, Florencio Randazzo, aseguró que está siendo presionado por dirigentes de Unidad Ciudadana para que retire su postulación en las elecciones del próximo 22 de octubre.Al término de una reunión que mantuvo en La Matanza con candidatos y referentes de la Tercera Sección electoral, Randazzo advirtió que "se equivocan quienes quieren que desista de competir en las elecciones", asegurando que en su espacio predominan "la convicción y el coraje" para continuar en la senda política que se marcaron.En tal sentido, expresó que una de las metodologías usadas por el kirchnerismo para minar a Cumplir es el ofrecimiento de cargos en muchos distritos para bajar sus listas."Somos serios. Nosotros cumplimos con nuestra palabra y con nuestras convicciones. Quiero agradecerle a los casi 600 mil bonaerenses que nos votaron y decirles que no se dejen engañar. No hay sólo dos opciones", indicó Randazzo. aclarando que no llegó a esta instancia electoral "para decir una cosa y hacer otra".