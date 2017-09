QUILMES

Cena de recaudación, necesidad de revertir la derrota y palos para los K

El intendente y líder de Cambiemos en Quilmes, Martiniano Molina, junto con los candidatos a senadores nacionales por la Provincia de Buenos Aires, Esteban Bullrich y Gladys González, encabezó ayer la cena de recaudación de fondos para la campaña junto a unas 400 personas.

Fueron anfitriones también los candidatos locales a diputado provincial, Guillermo Sánchez Sterli, y a concejales, Guillermo Galetto y María Ángel Sotolano.“Somos esa generación del cambio que quiere entregarle a los que vienen atrás una provincia y un país mejor. El cambio llegó para quedarse. No aflojemos, caminemos por todo Quilmes, salgamos todos a ganar", enfatizó Bullrich.Por su parte, Molina, quien no logró imoponerse a nivel local y estuvo acompañado de su esposa Ileana Luetic y el ministro de Ciencia, Innovación y Tecnología de la Provincia, Jorge Elustondo, señaló: “La gente ve que el trabajo en equipo que encabezan Mauricio Macri y María Eugenia Vidal está transformando el país y la provincia"."Desde Quilmes los vamos a seguir acompañando como hasta ahora, con el compromiso de poder cambiar la realidad. Con esta decisión iniciamos nuestra gestión y vamos todos los días a trabajar porque tenemos la energía puesta en llevarles soluciones a todos los vecinos”, añadió.“Cambiemos es el presente y el futuro; el pasado es Cristina, Aníbal, y ahí no queremos ni merecemos volver. Somos distintos a los que gobernaron antes. Creemos en un Estado presente, que brinda oportunidades, y que dice la verdad. Sabemos del enorme potencial que tenemos, pero también sabemos que hay que pelearla, pero si llegamos hasta acá es porque no nos damos por vencidos. Por eso les pedimos a nuestros vecinos que no aflojen”, arengó el jefe comunal.Asimismo, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, hizo llegar un video con su saludo para la ocasión: “Quiero mandarles un abrazo grande a todos los amigos de Cambiemos de Quilmes, empezando por Martiniano y todo el gran equipo de ahí. Métanle mucha fuerza, vamos a ganar en octubre, vamos a trabajar todos para eso y para seguir transformando Quilmes como se viene haciendo”, expresó.Durante su discurso, Molina también agradeció a los funcionarios y candidatos nacionales y provinciales presentes y recordó: “con ellos venimos trabajando hace ya casi dos años en el sueño de tener una Quilmes más justa. Pero hoy, más que de sueños, ya puedo hablarles de realidades y hechos concretos. De una transformación que empieza a verse en la ciudad y que nos llena de orgullo a todos los que estamos acá”.Estuvieron presentes también los senadores de la provincia de Buenos Aires, Walter Lanaro y Gabriel Monzó, el intendente de Pilar, Nicolás Ducoté; el subsecretario de Obras Públicas de la Nación, Jorge Sábato y el ex Secretario de Obras Públicas de la Nación, Daniel Chain.También la candidata a diputada provincial, Gabriela Besana y los candidatos a concejales por Quilmes, Damián Castro, Daniela Conversano, Facundo Maisu, Verónica Gaitán, Ignacio Chiodo, Myriam Pucheta y César Di Diego.Tal como informó este medio días atrás, en el Gobierno de María Eugenia Vidal se muestran obsesionados por revertir el resultado de las PASO en los distritos oficialistas en los que se perdió. Uno de los casos más destacados es Quilmes.Vale recordar que la mandataria visitó el sábado por segunda vez en la semana el municipio de Quilmes, donde fue recibida por el mencionado Molina, y compartió nuevamente una actividad con vecinos del lugar junto al cineasta Juan José Campanella en el Quilmes Atlético Club.