NúMEROS

A dónde apunta Massa para que las generales terminen en un triple empate

"En las PASO en la provincia votaron 3 millones 200 mil personas a Unidad Ciudadana, 3 millones 200 mil personas a Cambiemos y 3 millones 200 mil personas votaron otra cosa, aquellos que no quieren que los sometan a la pelea, a la división, a la fractura de la Argentina”, dijo el tigrense

Necochea, General Alvarado y San Miguel de Monte son los distritos que lidera el Frente Renovador en la Quinta sección. Sin embargo, en las Primarias de agosto, en ninguno de ellos logró imponerse la lista de Un País, ni a nivel nacional ni a nivel local.La idea es revertir la situación en la generales. Por eso el tigrense visitó el último de los distritos mencionados, donde junto a la intendenta Sandra Mayol, recorrió la Municipalidad, la plaza Adolfo Alsina, los comercios del centro, la Asociación de Bomberos, un Hogar Agrícola y el Centro de Jubilados.Allí, el candidato a senador se paró de manos contra la polarización y dijo que "en las PASO en la provincia votaron 3 millones 200 mil personas a Unidad Ciudadana, 3 millones 200 mil personas a Cambiemos y 3 millones 200 mil personas votaron otra cosa, aquellos que no quieren que los sometan a la pelea, a la división, a la fractura de la Argentina”.Y en ese sentido enfatizó: “Nuestra responsabilidad es liderar a esos 3 millones 200 mil bonaerenses que dicen basta a las peleas, a quienes están decepcionados por una economía de un gobierno que piensa en los más ricos, o a quienes no quieren volver para atrás. Si no quieren repetir el pasado y no están contentos con el presente, nosotros queremos invitarlos a apostar por el futuro”.“Apostamos a que con los diputados, senadores y legisladores que la gente nos dé el 22 de octubre, tengamos la fuerza en el Congreso para terminar con un país dividido y desigual”, completó.Massa asistió a la inauguración de varias obras de infraestructura urbana, y más tarde en diálogo con los medios, afirmó: “Algún día en este país tienen que ganar los que trabajan y perder los que timbean y la ganan fácil"."Algún día tenemos que lograr que el que pone la plata en LEBACs y especula, pague impuestos a la renta financiera y el que compra arroz, leche y harina para comer, no pague el IVA. Eso hace a la equidad, al equilibrio que tiene que tener una nación", añadió.En el mismo sentido, sostuvo: “Un país se construye desde la igualdad de oportunidades, desde la idea de tratar de que el Estado equilibre las cargas. Nosotros apostamos a que con los diputados, senadores y legisladores que la gente nos dé el 22 de octubre, tengamos la fuerza en el Congreso para terminar con un país dividido y desigual”.El candidato a senador por 1País, al referirse a la oposición, dijo que "muchos creen que hacer oposición es obstruir, nosotros tenemos una mirada distinta. En la provincia cuando vemos que hay algo bueno para la gente, lo valoramos y lo apoyamos"."Pero hay muchos que creen que la mejor forma de llegar al poder es viendo fracasar al otro, nosotros sentimos que de un fracaso, de la violencia y de la división, no se llega a ningún lado", completó.Consultado por las elecciones, Massa opinó: “Nosotros estamos aprovechando para recorrer el interior de la provincia en un momento en el que muchos, como ya consiguieron el voto, se olvidaron de la gente y ya no recorren más”.Vale destacar que Massa estuvo acompañado por la intendenta Sandra Mayol y el diputado provincial Ramiro Gutiérrez, entre otros dirigentes, que luego se acercaron a las localidades de Ranchos y General Belgrano.