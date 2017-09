CASO MALDONADO

Quiénes son los manifestantes que "incomodaron" a Michetti en La Plata

Tal como informó La Tecla ayer, la vicepresidenta Gabriela Michetti visitó la capital provincial y debió afrontar una incómoda situación cuando un nutrido grupo de trabajadores del Estado, al que se sumaron decenas de personas, le exigió por la aparición con vida de Santiago Maldonado.

La delegada sindical de ATE de la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia, Griselda “Pini” Schaposnik, que fue una de las trabajadoras que encabezó el reclamo, explicó que la idea no era presentarse ante la Vicepresidenta, pero se enteraron de la visita a último momento y se acercaron hasta Diputados.“Los trabajadores de la Secretaría nos encontrábamos en una jornada de lucha por pase a planta permanente y aumento salarial y estábamos en camino hacia la radio abierta por despidos en el Centro de Protección a Víctimas y en el Ministerio de Educación cuando nos enteramos que a menos de 50 metros de donde nos estábamos concentrando, en el anexo de Diputados, estaba la Vicepresidenta Michetti en un acto con el intendente Garro, en la firma de un convenio con CONADIS (Comisión Nacional Asesora para la Integración de las Personas con Discapacidad).”“Desde la desaparición de Santiago Maldonado en manos de Gendarmería venimos realizando jornadas en la Secretaría por su aparición con vida y exigiendo al Secretario de nuestro organismo, Santiago Cantón, que se pronuncie ante semejante violación a los DDHH. Es por eso que al enterarnos que ahí estaba la Vicepresidenta imprimimos fotos de Santiago y fuimos hacia la puerta al grito de 'aparición con vida, el gobierno es responsable', pero a medida que nos íbamos acercando se desplegaba un cordón de policías que no nos dejó avanzar.”Continuando con el relato, la trabajadora y referente gremial de la misma dependencia, Micaela “Maika” Ortiz, expresó que al reclamo “se incorporaron el resto de los trabajadores estatales que se encontraban en la radio abierta y también gente que pasaba caminando y que, al enterarse de la presencia de Michetti, nos pedía fotos de Santiago y se sumaba a la exigencia de Aparición con vida.”Ortíz agregó que “a los pocos minutos salieron varios autos de alta gama polarizados, custodiados por policía, a mediana velocidad porque la ubicación del anexo es un lugar céntrico y eso (a Michetti) le dificultó la huida, así que no pudo esquivar a las más de 50 personas que nos concentramos en la esquina de 9 y 53 y captamos la atención de los medios, y por eso la Vicepresidenta tuvo que responder al respecto en las notas que dio.”Para finalizar, Schaposnik remarcó: “como trabajadores de DDHH la desaparición de Santiago está en el centro de nuestros reclamos. Por eso seguiremos exigiendo su aparición con vida y la renuncia de la ministra Bullrich por su responsabilidad y encubrimiento.”